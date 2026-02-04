https://crimea.ria.ru/20260204/bron-na-krym-skolko-turistov-priedut-na-poluostrov-letom-1152938065.html
Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T21:29
2026-02-04T21:29
2026-02-04T21:29
новости крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
крым курортный
отели крыма
санатории крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Если сравнивать февраль 2025 года с февралем 2026-го, то количество февральских продаж на лето у ряда туроператоров увеличилось до 20-30%, отметила глава АТОР. При этом, по словам Ломидзе, сейчас специальные цены в Крыму по акциям раннего бронирования дают, как правило, дорогие отели, и именно в этом сегменте отмечается большинство ранних бронирований."То есть покупают в первую очередь то, где есть скидки. А сейчас скидки есть на четырех-, пятизвездочные гостиницы. Но по это не значит, что двух-, трехзвездочные не получат туриста – они выставляют акции позже. И по итогам 2025 года основной спрос пришелся именно на три, четыре звезды. Также очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и к частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент. В целом Крыму точно есть что предложить в очень широком диапазоне", – рассказала глава ассоциации.Также, по ее данным, в феврале россияне активно бронируют лето в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. При этом эксперты отмечают тенденцию, по которой курортники явно сокращают продолжительность отдыха и набор дополнительных услуг в пользу дорогого, комфортного размещения.Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики, заявила Ломидзе ранее в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаРомантическое путешествие в Крым: цены на размещениеРоссияне выбирают Крым зимой – цены в отелях
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_fe97180c19f5ec176cdbcfd546b6ded3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный, отели крыма, санатории крыма
Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
Объем бронирований на лето в Крыму в феврале увеличился до 30 процентов – АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым.
Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
"Рост в первом квартале 2026 года ознаменовался активностью туристов. Люди гарантируют себе летний отпуск по специальной цене. И это касается не только выездных направлений, где, справедливости ради, предложений больше, но это касается и внутрироссийских туров. Из того, что продается в первую очередь: Краснодарский край и Крым, потому что главный мотиватор наших туристов – это море", – констатировала спикер.
Если сравнивать февраль 2025 года с февралем 2026-го, то количество февральских продаж на лето у ряда туроператоров увеличилось до 20-30%, отметила глава АТОР. При этом, по словам Ломидзе, сейчас специальные цены в Крыму по акциям раннего бронирования дают, как правило, дорогие отели, и именно в этом сегменте отмечается большинство ранних бронирований.
"То есть покупают в первую очередь то, где есть скидки. А сейчас скидки есть на четырех-, пятизвездочные гостиницы. Но по это не значит, что двух-, трехзвездочные не получат туриста – они выставляют акции позже. И по итогам 2025 года основной спрос пришелся именно на три, четыре звезды. Также очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и к частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент. В целом Крыму точно есть что предложить в очень широком диапазоне", – рассказала глава ассоциации.
Также, по ее данным, в феврале россияне активно бронируют лето в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. При этом эксперты отмечают тенденцию, по которой курортники явно сокращают продолжительность отдыха и набор дополнительных услуг в пользу дорогого, комфортного размещения.
"В любом случае, могу дать лайфхак нашим туристам: чем ближе к окончанию программ раннего бронирования – напомню, они закончатся в конце марта – тем меньше скидка. То есть те, кто бронировал в январе, в некоторых случаях могли прогарантировать себе отдых по цене до 60% ниже, чем этот же тур стоил бы летом", – дала рекомендацию эксперт.
Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65%
из-за лояльной ценовой политики, заявила Ломидзе ранее в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: