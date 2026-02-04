https://crimea.ria.ru/20260204/bron-na-krym-skolko-turistov-priedut-na-poluostrov-letom-1152938065.html

Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом

Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом - РИА Новости Крым, 04.02.2026

Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом

Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по... РИА Новости Крым, 04.02.2026

2026-02-04T21:29

2026-02-04T21:29

2026-02-04T21:29

новости крыма

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

внутренний туризм

крым курортный

отели крыма

санатории крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/59/1103395938_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_800626ec9c580d97020098863a9fda6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Если сравнивать февраль 2025 года с февралем 2026-го, то количество февральских продаж на лето у ряда туроператоров увеличилось до 20-30%, отметила глава АТОР. При этом, по словам Ломидзе, сейчас специальные цены в Крыму по акциям раннего бронирования дают, как правило, дорогие отели, и именно в этом сегменте отмечается большинство ранних бронирований."То есть покупают в первую очередь то, где есть скидки. А сейчас скидки есть на четырех-, пятизвездочные гостиницы. Но по это не значит, что двух-, трехзвездочные не получат туриста – они выставляют акции позже. И по итогам 2025 года основной спрос пришелся именно на три, четыре звезды. Также очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и к частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент. В целом Крыму точно есть что предложить в очень широком диапазоне", – рассказала глава ассоциации.Также, по ее данным, в феврале россияне активно бронируют лето в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. При этом эксперты отмечают тенденцию, по которой курортники явно сокращают продолжительность отдыха и набор дополнительных услуг в пользу дорогого, комфортного размещения.Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики, заявила Ломидзе ранее в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаРомантическое путешествие в Крым: цены на размещениеРоссияне выбирают Крым зимой ­– цены в отелях

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный, отели крыма, санатории крыма