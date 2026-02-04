https://crimea.ria.ru/20260204/armiya-rossii-v-yanvare-poluchila-svyshe-10-tysyach-edinits-vooruzheniy-1152929223.html

Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений

оружие

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости сво

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.Кроме того, в течение года планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положениеКак Запад воспринял удар "Орешника" по цели на УкраинеУдар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

2026

