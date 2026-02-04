Рейтинг@Mail.ru
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений
Армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. Об этом сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T09:12
2026-02-04T09:12
оружие
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости сво
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.Кроме того, в течение года планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.
оружие, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости сво, безопасность
Армия России в январе получила свыше 10 тысяч единиц вооружений

ВС России в январе получили более 10 тысяч единиц вооружения и 2 млн средств поражения

09:12 04.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
"В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения", - сказал Белоусов.
Кроме того, в течение года планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.
Также на совещании обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных Сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
 
ОружиеАндрей БелоусовМинистерство обороны РФНовости СВОБезопасность
 
