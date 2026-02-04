Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 4 февраля
Какой сегодня праздник: 4 февраля
Какой сегодня праздник: 4 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Какой сегодня праздник: 4 февраля
4 февраля мир празднует день рождения резиновых калош и проводит просветительские мероприятия по борьбе с раковыми заболеваниями. Также в этот день открылась... РИА Новости Крым, 03.02.2026
общество
новости
праздники и памятные даты
россия
в мире
история
ялтинская конференция
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. 4 февраля мир празднует день рождения резиновых калош и проводит просветительские мероприятия по борьбе с раковыми заболеваниями. Также в этот день открылась Ялтинская конференция 1945 года, а в итальянской Венеции стартует традиционный карнавал.Что празднуют в миреС 2005 года Международный противораковый союз проводит Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель – привлечение внимания общественности к проблеме онкологии. Специалисты напоминают, насколько опасно это заболевание, и рассказывают о профилактике рака.День рождения резиновых калош – довольно интересный праздник. Он придуман, чтобы воздать должное такой обуви и ее создателям. Считается, что калоши запатентовали американцы. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение калош, а для Советского Союза эта обувь была частью экспорта.Также 4 февраля на Шри-Ланке отмечают день независимости от Великобритании, а в США гастрономический праздник – Национальный день домашнего супа.В Венеции начинается традиционный двухнедельный костюмированный бал-маскарад – самый старинный из всех карнавалов планеты.Знаменательные событияВ 1722 году император Петр I утвердил "Табель о рангах" – перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами по 14-ти классам.В 1857 году обществу естествоиспытателей и врачей впервые "представили" неандертальца, останки которого нашли в 1856 году в немецкой долине Неандерталь.В 1945 году в Ливадии началась Ялтинская конференция глав трех держав – Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания), где решались вопросы послевоенного устройства мира.Кто родился4 февраля 1494 года родился французский писатель-гуманист Франсуа Рабле. Главное орудие сатиры Рабле – смех, обнажающий человеческие пороки. Самый известный роман – "Гаргантюа и Пантагрюэль" – повествует о двух добрых великанах-обжорах, отце и сыне.В 1873 году на свет появился русский писатель Михаил Пришвин. Главной темой его творчества стала природа, описанная с особым изяществом и любовью. Произведения "Календарь природы", "Лесная капель", "Кладовая солнца", "Корабельная чаща" вошли в золотой фонд советской детской литературы и изучаются в школах.В 1881 году родился советский партийный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Вместе с Семеном Буденным он был одним из основателей 1-й Конной армии, а в годы Гражданской войны стал самым прославленным полководцем. Лучшие стрелки получали почетные значки "Ворошиловский стрелок". В честь Ворошилова был назван тяжелый советский танк "KB".Также 4 февраля родились председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, актриса Александра Урсуляк, американский боксер – чемпион мира Оскар Де Ла Хойя, народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюль-Бюль Оглы и другие.
общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история, ялтинская конференция
