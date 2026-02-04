https://crimea.ria.ru/20260204/Kak-zhili-i-rabotali-lidery-Bolshoy-troyki-v-Krymu--video-1117914307.html
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм - РИА Новости Крым, 04.02.2026
Как жили и работали лидеры Большой тройки в Крыму – фильм
В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В годовщину знаменитой Ливадийской конференции редакция РИА Новости Крым наглядно решила показать, как и где жили лидеры Большой тройки в Крыму.Восемь дней, которые поменяли мир >>Мы проследили их путь от прилета и до отъезда и расскажем о том, какая погода стояла в те дни, чем кормили великих мира сего, на чем они спали и как обустроились. О принятых мерах безопасности и веренице тщательно продуманных важных мелочей встречи – в специальном проекте РИА Новости Крым "Ялта-45".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
