72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России."В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских дрона самолетного типа: 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Республики Крым, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
21:15 04.02.2026