72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 04.02.2026
72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским... РИА Новости Крым, 04.02.2026
2026-02-04T21:15
2026-02-04T21:20
новости крыма
срочные новости крыма
пво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России."В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских дрона самолетного типа: 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Республики Крым, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, срочные новости крыма, пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

72 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

21:15 04.02.2026 (обновлено: 21:20 04.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 72 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщило Минобороны России.
"В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских дрона самолетного типа: 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Республики Крым, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Новости КрымаСрочные новости КрымаПВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
