225 дней обороны – как "запасной" морской десант отбил Новороссийск

В ночь на 4 февраля 1943 года в районе поселка Станичка на южной окраине Новороссийска высадился советский морской десант из 275 человек под командованием майора Цезаря Куникова. Изначально высадка была отвлекающим маневром, но именно этим бойцам и их отважному командиру было суждено войти в историю как героям обороны важнейшего плацдарма Малая земля, которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска.Удержание Малой земли исключило малейшую возможность использования фашистами Новороссийского порта, а их планы прорваться в Закавказье рухнули. Куниковцы сыграли свою роль и в освобождении Новороссийска. С этого плацдарма наступала одна из трех групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. За стойкость, мужество и героизм 21 воин Малой земли был удостоен звания Героя Советского Союза, тысячи защитников плацдарма награждены орденами и медалями.Сколько советских бойцов погибли на Малой земле, до сих пор неизвестно. За весь период существования плацдарма на него высадились более 78 тысяч человек. По подсчетам историков, погиб или пропал без вести каждый третий боец – всего порядка 25 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

