10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Крым способен увеличить объем турпотока до 10 миллионов туристов в год при условии сохранения доступной цены на отдых. Такое мнение в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" выразила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Крым в 2025 году принял почти 7 миллионов туристов, это на 15% больше, чем год назад, сообщал глава республики Сергей Аксенов. При этом инфраструктура региона готова к приему 10 миллионов туристов в год, заявлял председатель парламента республики Владимир Константинов.По ее словам, сложно гарантировать, что Крым в ближайшие сезоны примет до 10 млн туристов, но есть все предпосылки к тому, что регион продолжит оставаться хитом продаж, как это было в 2025 году. При этом глава ассоциации подчеркнула, что взрывной рост турпотока на крымское направление в прошлом году был обусловлен в первую очередь именно доступной ценой: при том, что цены на отдых на полуострове выросли, этот рост все же оказался небольшим и намного ниже, чем в соседнем Краснодарском крае.Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики, заявила Ломидзе ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на путешествия по России в новом годуКак Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах РоссииКак открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым

