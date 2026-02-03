https://crimea.ria.ru/20260203/zhestokoe-ubiystvo-rebenka-v-peterburge-muzhchine-predyavili-obvinenie-1152919375.html

Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 38-летнему мужчине в убийстве малолетнего, сообщат СК России.

2026-02-03T17:34

2026-02-03T17:34

2026-02-03T17:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 38-летнему мужчине в убийстве малолетнего, сообщат СК России.По данным следствия, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка.С ним провели следственные действия, в том числе проверку показаний на месте. В суд направлено ходатайство о его аресте. По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницуКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летПреступления против детей в Крыму – какова динамика

2026

