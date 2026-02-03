Рейтинг@Mail.ru
Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 38-летнему мужчине в убийстве малолетнего, сообщат СК России. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T17:34
2026-02-03T17:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
санкт-петербург
происшествия
убийство
уголовный кодекс
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 38-летнему мужчине в убийстве малолетнего, сообщат СК России.По данным следствия, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка.С ним провели следственные действия, в том числе проверку показаний на месте. В суд направлено ходатайство о его аресте. По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницуКак в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летПреступления против детей в Крыму – какова динамика
Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение

В Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве ребенка - Следком

17:34 03.02.2026 (обновлено: 17:49 03.02.2026)
 
© СК РФВ Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве ребенка
В Петербурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве ребенка
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге предъявили обвинения 38-летнему мужчине в убийстве малолетнего, сообщат СК России.
По данным следствия, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка.

"От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления. Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан", – рассказали в Следкоме.

С ним провели следственные действия, в том числе проверку показаний на месте.
В суд направлено ходатайство о его аресте. По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.
