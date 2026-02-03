https://crimea.ria.ru/20260203/zemletryasenie-v-krymu---zafiksirovan-aftershok-1152910645.html

Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 2,1 произошел вечером 2 февраля в Азовском море недалеко от города Щелкино. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Марина Бондарь пояснила, что данный район характеризуется вялотекущей сейсмической активностью. В среднем за год там происходит одно-два землетрясения небольших энергий. По ее словам, в прошлом году в этом районе землетрясения не отмечались совсем. Однако в 1987 году в этом же очаге было зафиксировано порядка 25 сейсмических событий, два из которых были ощутимы - интенсивностью в 4 балла.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчковУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

