Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/zemletryasenie-v-krymu---zafiksirovan-aftershok-1152910645.html
Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
Афтершок магнитудой 2,1 произошел вечером 2 февраля в Азовском море недалеко от города Щелкино. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T13:54
2026-02-03T13:54
крым
новости крыма
землетрясение в крыму
азовское море
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295429_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_0c8ce72c362a0387e9c2d481b87d4272.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 2,1 произошел вечером 2 февраля в Азовском море недалеко от города Щелкино. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.Марина Бондарь пояснила, что данный район характеризуется вялотекущей сейсмической активностью. В среднем за год там происходит одно-два землетрясения небольших энергий. По ее словам, в прошлом году в этом районе землетрясения не отмечались совсем. Однако в 1987 году в этом же очаге было зафиксировано порядка 25 сейсмических событий, два из которых были ощутимы - интенсивностью в 4 балла.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеЗемлетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчковУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
крым
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295429_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_1866d1fd21f7d583bc520d19dec0af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, землетрясение в крыму, азовское море, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок

После землетрясения в Крыму зафиксирован афтершок в Азовском море

13:54 03.02.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Афтершок магнитудой 2,1 произошел вечером 2 февраля в Азовском море недалеко от города Щелкино. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.

"Вчера в 21:27 был зарегистрирован незначительный афтершок магнитудой 2.1, землетрясение имеет тот же очаг и произошло на удалении 25-ти км от Щелкино. Прогнозировать какой-либо ход сейсмической активности сейчас практически невозможно. Продолжается мониторинг", - отметила сейсмолог.

Марина Бондарь пояснила, что данный район характеризуется вялотекущей сейсмической активностью. В среднем за год там происходит одно-два землетрясения небольших энергий. По ее словам, в прошлом году в этом районе землетрясения не отмечались совсем. Однако в 1987 году в этом же очаге было зафиксировано порядка 25 сейсмических событий, два из которых были ощутимы - интенсивностью в 4 балла.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
 
КрымНовости КрымаЗемлетрясение в КрымуАзовское мореСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния