https://crimea.ria.ru/20260203/zelenskiy-zayavil-o-korrektirovke-raboty-peregovornoy-gruppy--1152917627.html

Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы

Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы

Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T16:22

2026-02-03T16:22

2026-02-03T16:22

владимир зеленский

удары по украине

энергосистема украины

новости

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152734555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86d2fed79d814adb4786904090293ea7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, в результате ночных прилетов пострадали объекты энергетики в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областях. Он поручил предоставить оборудование из резервов, а также "срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки". 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующие переговоры по урегулированию конфликта были запланированы на 1 февраля, однако позже были перенесены на 4-5 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, удары по украине, энергосистема украины, новости, переговоры