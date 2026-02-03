Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T16:22
2026-02-03T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, в результате ночных прилетов пострадали объекты энергетики в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областях. Он поручил предоставить оборудование из резервов, а также "срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки". 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующие переговоры по урегулированию конфликта были запланированы на 1 февраля, однако позже были перенесены на 4-5 февраля.
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы

Зеленский: Украина скорректирует работу переговорной группы после ударов РФ по энергетике

16:22 03.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - написал в своем ТГ-канале Зеленский.
По его словам, в результате ночных прилетов пострадали объекты энергетики в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областях. Он поручил предоставить оборудование из резервов, а также "срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки".
3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующие переговоры по урегулированию конфликта были запланированы на 1 февраля, однако позже были перенесены на 4-5 февраля.
