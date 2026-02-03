https://crimea.ria.ru/20260203/zelenskiy-zayavil-o-korrektirovke-raboty-peregovornoy-gruppy--1152917627.html
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T16:22
2026-02-03T16:22
2026-02-03T16:22
владимир зеленский
удары по украине
энергосистема украины
новости
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152734555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86d2fed79d814adb4786904090293ea7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Работа украинской переговорной группы будет скорректировала после ночных ударов по объектам энергетики. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, в результате ночных прилетов пострадали объекты энергетики в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областях. Он поручил предоставить оборудование из резервов, а также "срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки". 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Следующие переговоры по урегулированию конфликта были запланированы на 1 февраля, однако позже были перенесены на 4-5 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении ЗеленскогоУкраина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФЗеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152734555_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a3b83f9c369b0bc9b6f3dbe6636ff54c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, удары по украине, энергосистема украины, новости, переговоры
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Зеленский: Украина скорректирует работу переговорной группы после ударов РФ по энергетике