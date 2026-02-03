https://crimea.ria.ru/20260203/zavershenie-vislo-oderskoy-operatsii-kak-eto-bylo--infografika-1152900091.html
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T08:37
2026-02-03T08:37
2026-02-03T08:37
история
инфографика
великая отечественная война
польша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/03/1143867227_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_c1a6f86d27ada62c606acaf63ce9d3f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха. Этот прорыв стал одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны и важнейшим этапом на пути к Великой Победе.О стратегическом наступлении Красной армии – инфографика РИА Новости Крым.
польша
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/03/1143867227_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_6f7ed3ea723a3d9081268a2b2820190f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, инфографика, великая отечественная война, польша, германия
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
Завершение Висло-Одерской операции – инфографика РИА Новости Крым