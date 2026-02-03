Рейтинг@Mail.ru
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
Инфографика
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха.
история
инфографика
великая отечественная война
польша
германия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха. Этот прорыв стал одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны и важнейшим этапом на пути к Великой Победе.О стратегическом наступлении Красной армии – инфографика РИА Новости Крым.
Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика

Завершение Висло-Одерской операции – инфографика РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха. Этот прорыв стал одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны и важнейшим этапом на пути к Великой Победе.
О стратегическом наступлении Красной армии – инфографика РИА Новости Крым.
Висло-Одерская операция
 
