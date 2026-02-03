https://crimea.ria.ru/20260203/zavershenie-vislo-oderskoy-operatsii-kak-eto-bylo--infografika-1152900091.html

Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика

Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика

2026-02-03T08:37

история

инфографика

великая отечественная война

польша

германия

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 81 год назад завершилась Висло-Одерская наступательная операция советских войск. В ходе нее Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии, существенно приблизив крах нацистского рейха. Этот прорыв стал одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны и важнейшим этапом на пути к Великой Победе.О стратегическом наступлении Красной армии – инфографика РИА Новости Крым.

история, инфографика, великая отечественная война, польша, германия