Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.По данным следствия, являясь противником спецоперации, фигурант вступил в контакт с представителем СБУ и сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент КиеваДва жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБРоссиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ

Житель Крыма обменял свободу на 4 тысячи рублей от СБУ

14:43 03.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.
По данным следствия, являясь противником спецоперации, фигурант вступил в контакт с представителем СБУ и сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.
"Он получил от куратора задание, согласно которому должен был извлечь из тайника картонную коробку с находящимися там сим-картами, которые в дальнейшем должны были использоваться представителями иностранного государства. За указанные действия на счет обвиняемого было зачислено 4 тыс. рублей", – сообщили в надзорном ведомстве.
Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма.
КрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымСБУ (Служба безопасности Украины)Задержание в Крыму агента СБУ
 
