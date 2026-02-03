https://crimea.ria.ru/20260203/zadanie-za-4-tysyachi-rubley-krymchanin--otvetit-za-rabotu-na-sbu-1152912007.html
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:43
2026-02-03T14:43
2026-02-03T14:43
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
сбу (служба безопасности украины)
задержание в крыму агента сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c399125178e894ab5ac4820419244dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.По данным следствия, являясь противником спецоперации, фигурант вступил в контакт с представителем СБУ и сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент КиеваДва жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБРоссиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8960f1bbfbc449ff4649e821cd54ab9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, сбу (служба безопасности украины), задержание в крыму агента сбу
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
Житель Крыма обменял свободу на 4 тысячи рублей от СБУ