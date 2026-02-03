Рейтинг@Mail.ru
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T08:54
2026-02-03T08:54
удары по украине
киев
харьков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти.Так, по информации начальника киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в украинской столице ночью были слышны взрывы ы Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Произошли пожары в нежилых строенияхи складских помещениях.В Харькове повреждены объекты энергетики, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта. Будут выпущены в рейсы дополнительные автобусы.Также взрывы гремели в Днепре (Днепропетровск - ред.) и области. По информации украинских СМИ, там также зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.В Виннице местные паблики сообщают о взрывах.Как сообщалось, в Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
киев
харьков
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти.
Так, по информации начальника киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в украинской столице ночью были слышны взрывы ы Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Произошли пожары в нежилых строенияхи складских помещениях.
В Харькове повреждены объекты энергетики, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Чтобы не допустить замерзания сети, необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ. <...> В связи с этим в городе будет круглосуточно работать 101 "пункт несокрушимости", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта. Будут выпущены в рейсы дополнительные автобусы.
Также взрывы гремели в Днепре (Днепропетровск - ред.) и области. По информации украинских СМИ, там также зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.
В Виннице местные паблики сообщают о взрывах.
Как сообщалось, в Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Лента новостейМолния