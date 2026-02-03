https://crimea.ria.ru/20260203/vzryvy-gremeli-na-ukraine---povrezhdeny-obekty-energetiki-1152900415.html
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T08:54
2026-02-03T08:54
2026-02-03T08:54
удары по украине
киев
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138729245_0:325:939:853_1920x0_80_0_0_15d0027016f05db764c56d9ab875835c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти.Так, по информации начальника киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в украинской столице ночью были слышны взрывы ы Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Произошли пожары в нежилых строенияхи складских помещениях.В Харькове повреждены объекты энергетики, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта. Будут выпущены в рейсы дополнительные автобусы.Также взрывы гремели в Днепре (Днепропетровск - ред.) и области. По информации украинских СМИ, там также зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.В Виннице местные паблики сообщают о взрывах.Как сообщалось, в Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
харьков
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138729245_0:155:931:853_1920x0_80_0_0_cc216e5a08c3678b4b08d0c7dafae626.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, киев, харьков
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Взрывы гремели ночью в Киеве и других городах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти.
Так, по информации начальника киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в украинской столице ночью были слышны взрывы ы Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Произошли пожары в нежилых строенияхи складских помещениях.
В Харькове повреждены объекты энергетики, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Чтобы не допустить замерзания сети, необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ. <...> В связи с этим в городе будет круглосуточно работать 101 "пункт несокрушимости", - написал он в своем Telegram-канале.
Он также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта. Будут выпущены в рейсы дополнительные автобусы.
Также взрывы гремели в Днепре (Днепропетровск - ред.) и области. По информации украинских СМИ, там также зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.
В Виннице местные паблики сообщают о взрывах.
Как сообщалось, в Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка
– город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками
, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.