ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека

При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших уточняется."Все службы работают на месте. Помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в полном объеме", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВ Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены

