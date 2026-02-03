Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/vsu-nanesli-udar-po-novoy-kakhovke---pogibli-tri-cheloveka--1152906204.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека - РИА Новости Крым, 03.02.2026
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T12:07
2026-02-03T12:18
херсонская область
новости
владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152905756_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_5449eb938e52d522db87d5cdfa993542.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших уточняется."Все службы работают на месте. Помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в полном объеме", – добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВ Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152905756_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_26cdd2d12e85cf9e82a7416ce8a217c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека

При ударе по Новой Каховке погибли сотрудник администрации и еще два жителя – Сальдо

12:07 03.02.2026 (обновлено: 12:18 03.02.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
ВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня утром Новая Каховка подверглась подлому артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре – МФЦ, продуктовый магазин. Есть погибшие – три человека, в том числе сотрудник администрации", – отметил он.

Также есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших уточняется.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
ВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
ВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
"Все службы работают на месте. Помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в полном объеме", – добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
Херсонская областьНовостиВладимир СальдоАтаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
11:42В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
11:29Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
11:14Только "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда
11:04Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
10:54В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника
10:42В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
10:35Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
10:30В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
10:18После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
10:09Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
09:55Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
09:40Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
09:33На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
09:17Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом
09:08На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
08:54Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Лента новостейМолния