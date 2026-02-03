https://crimea.ria.ru/20260203/vsu-nanesli-udar-po-novoy-kakhovke---pogibli-tri-cheloveka--1152906204.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.02.2026
херсонская область
новости
владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области погибли три человека, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Также есть раненые, им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших уточняется."Все службы работают на месте. Помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана в полном объеме", – добавил он.
херсонская область
херсонская область, новости, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, происшествия
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
