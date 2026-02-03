Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. После заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Как только будет заключено мирное соглашение, (на Украине – ред.) сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился", – цитирует заявление Рютте РИА Новости.
Также во вторник стало известно, что Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.
Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что их Вооруженные силы готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
