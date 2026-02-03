https://crimea.ria.ru/20260203/voyska-nato-poyavyatsya-na-ukraine-srazu-posle-mirnogo-soglasheniya--ryutte-1152909879.html

Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте

После заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО. Такое заявление сделал генеральный... РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. После заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.Также во вторник стало известно, что Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи "коалиции" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил мнение, что их Вооруженные силы готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ КремляЖесткие уступки - Каллас о территориальных потерях для КиеваЗеленский выдвинул условие для перемирия

