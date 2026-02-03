https://crimea.ria.ru/20260203/voyska-nato-na-ukraine-i-udar-po-novoy-kakhovke-glavnoe-za-den-1152923499.html

Войска НАТО на Украине и удар по Новой Каховке: главное за день

Войска НАТО на Украине и удар по Новой Каховке: главное за день

При ударе по Новой Каховке погибли трое мирных жителей и пятеро пострадали. Генсек ООН Марк Рютте заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на... РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. При ударе по Новой Каховке погибли трое мирных жителей и пятеро пострадали. Генсек ООН Марк Рютте заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы тех членов НАТО, которые на это согласятся. Париж и Москва ведут переговоры о контактах лидеров двух стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5 процентов. Суд в Петербурге арестовал 38-летнего мужчину по обвинению в убийстве 9-летнего мальчика. После землетрясения в Крыму зафиксирован афтершок в Азовском море. В Крыму 4 февраля отменяют полный переход на безналичный расчет в общественном транспорте.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ нанесли удар по Новой КаховкеТри человека погибли и пятеро получили ранения при атаке ВСУ по Новой Каховке Херсонской области. Удар пришелся по зданию МФЦ и продуктовому магазину, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.Вечером во вторник уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев рассказал, что двоих пострадавших мирных жителей перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое остаются в Каховке, один отпущен домой после оказания медицинской помощи.Ввод войск НАТО на Украину – заявление РюттеВо вторник генсек ООН Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех членов НАТО, которые на это согласятся.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидата политических наук Александра Бедрицкого, такое заявление вряд ли согласовано с администрацией США, и направлено на срыв любых возможных соглашений по урегулированию конфликта. Париж просит Москву о контактах Макрона с ПутинымПариж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил сам французский лидер."Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это", — заявил Макрон в ответ на вопрос о возможности контактов с российским лидером.Путин спрогнозировал инфляцию в РоссииИнфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. На данный момент она составляет 6,4% в годовом выражении, но такое ускорение носит ожидаемый характер и связано, в том числе, с перестройкой налоговой системы, пояснил президент.Суд арестовал обвиняемого в убийстве мальчика в ПетербургеОктябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 38-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка. Мужчина по ходатайству следствия заключен под стражу сроком на один месяц 30 суток. Ранее во вторник Следком предъявил ему обвинение в жестоком убийстве мальчика.Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершокАфтершок магнитудой 2,1 произошел вечером 2 февраля в Азовском море недалеко от города Щелкино. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспортеПолный переход на безналичный расчет за проезд в общественном транспорте в Крыму является преждевременным. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

россия

новая каховка

херсонская область

2026

