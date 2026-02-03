Рейтинг@Mail.ru
Водовод в Евпатории построен на 85% - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/vodovod-v-evpatorii-postroen-na-85--1152918903.html
Водовод в Евпатории построен на 85%
Водовод в Евпатории построен на 85% - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Водовод в Евпатории построен на 85%
В Евпатории продолжается строительство водовода, готовность объекта на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории продолжается строительство водовода, готовность объекта на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Крыма. По данным ведомства, сейчас на объекте работают 16 человек и две единицы техники. Строители завершают отделку здания водонапорной насосной станции и ведут пусконаладку насосов, прокладывают кабельные линии управления задвижками с электроприводом.В итоге реконструкция существующей и строительство новой насосных станций, а также резервуара чистой воды позволит увеличить подачу воды потребителям до 88 тысяч "кубов" в сутки. В ведомстве напомнили, что сумма контракта составляет более 2,2 млрд руб.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за годРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыНовые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
Водовод в Евпатории построен на 85%

В Евпатории строительная готовность водовода достигла 85% – минстрой Крыма

17:10 03.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории продолжается строительство водовода, готовность объекта на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Крыма.
"В Евпатории ведется строительство водовода общей протяженностью в 12 154 погонных метра. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году", – проинформировали в профильном министерстве.
По данным ведомства, сейчас на объекте работают 16 человек и две единицы техники. Строители завершают отделку здания водонапорной насосной станции и ведут пусконаладку насосов, прокладывают кабельные линии управления задвижками с электроприводом.
В итоге реконструкция существующей и строительство новой насосных станций, а также резервуара чистой воды позволит увеличить подачу воды потребителям до 88 тысяч "кубов" в сутки. В ведомстве напомнили, что сумма контракта составляет более 2,2 млрд руб.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работы
Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка
 
