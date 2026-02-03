https://crimea.ria.ru/20260203/vodovod-v-evpatorii-postroen-na-85--1152918903.html

Водовод в Евпатории построен на 85%

Водовод в Евпатории построен на 85% - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Водовод в Евпатории построен на 85%

В Евпатории продолжается строительство водовода, готовность объекта на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T17:10

2026-02-03T17:10

2026-02-03T17:10

крым

евпатория

новости крыма

водовод

водоснабжение

вода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152918183_0:81:866:568_1920x0_80_0_0_faf86763d4e898c739319d0e3306a2c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории продолжается строительство водовода, готовность объекта на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Крыма. По данным ведомства, сейчас на объекте работают 16 человек и две единицы техники. Строители завершают отделку здания водонапорной насосной станции и ведут пусконаладку насосов, прокладывают кабельные линии управления задвижками с электроприводом.В итоге реконструкция существующей и строительство новой насосных станций, а также резервуара чистой воды позволит увеличить подачу воды потребителям до 88 тысяч "кубов" в сутки. В ведомстве напомнили, что сумма контракта составляет более 2,2 млрд руб.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за годРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работыНовые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройка

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, новости крыма, водовод, водоснабжение, вода в крыму