https://crimea.ria.ru/20260203/v-sochi-sel-soshel-na-dorogu-1152911178.html

В Сочи сель заблокировал дорогу

В Сочи сель заблокировал дорогу - РИА Новости Крым, 03.02.2026

В Сочи сель заблокировал дорогу

Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T14:14

2026-02-03T14:14

2026-02-03T14:16

сочи

новости

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152911289_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_e61285a1d8d07342c54d08d9560b7e96.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.Уточняется, что движение транспорта на данном участке временно перекрыто. Сейчас спецтехника производит работы по расчистке дорожного полотна, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в зоне проведения работ.25 января в Адлерском районе Сочи вводили режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информировала ранее пресс-служба администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливнейСель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньВ Севастополе сошел сель

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия