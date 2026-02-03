Рейтинг@Mail.ru
В Сочи сель заблокировал дорогу - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/v-sochi-sel-soshel-na-dorogu-1152911178.html
В Сочи сель заблокировал дорогу
В Сочи сель заблокировал дорогу - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Сочи сель заблокировал дорогу
Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:14
2026-02-03T14:16
сочи
новости
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152911289_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_e61285a1d8d07342c54d08d9560b7e96.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.Уточняется, что движение транспорта на данном участке временно перекрыто. Сейчас спецтехника производит работы по расчистке дорожного полотна, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в зоне проведения работ.25 января в Адлерском районе Сочи вводили режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информировала ранее пресс-служба администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливнейСель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньВ Севастополе сошел сель
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152911289_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_bf46864dacf827e2c9a9753670dfe508.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
В Сочи сель заблокировал дорогу

В Сочи из-за схода селя заблокирована одна из дорог

14:14 03.02.2026 (обновлено: 14:16 03.02.2026)
 
© 23 МВДСель в Сочи
Сель в Сочи
© 23 МВД
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.

"Из-за обильных осадков на автодороге от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до Сулимовского ручья, далее до станции канатной дороги "3S" произошел сход селевых масс", – сказано в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта на данном участке временно перекрыто. Сейчас спецтехника производит работы по расчистке дорожного полотна, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в зоне проведения работ.
25 января в Адлерском районе Сочи вводили режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информировала ранее пресс-служба администрации города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань
В Севастополе сошел сель
 
СочиНовостиКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния