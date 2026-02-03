https://crimea.ria.ru/20260203/v-sochi-sel-soshel-na-dorogu-1152911178.html
В Сочи сель заблокировал дорогу
Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Одна из автодорог Адлерского района Сочи перекрыта из-за схода селя, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.Уточняется, что движение транспорта на данном участке временно перекрыто. Сейчас спецтехника производит работы по расчистке дорожного полотна, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность в зоне проведения работ.25 января в Адлерском районе Сочи вводили режим повышенной готовности из-за сошедшего оползня, информировала ранее пресс-служба администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливнейСель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньВ Севастополе сошел сель
