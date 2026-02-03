https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-vylov-ryby-vyros-v-poltora-raza-v-2025-godu--1152905101.html
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке. В прошлом году на модернизацию предприятий направили более 75 миллионов рублей."В 2025 году из регионального бюджета на реализацию мероприятий проекта выделено порядка 75 млн рублей, на которые четыре рыбопромысловых предприятия провели модернизацию и ремонт восьми судов, три предприятия рыбоперерабатывающей отрасли обновили основные фонды", – рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Кроме того, господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.В 2026 году объем финансирования на развитие отрасли составит 82 миллиона рублей, добавила Скорюкова.Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году.Также сообщалось, что в Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбыВ Азовское море вернулись русский осетр и белугаВылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"По данным Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, общий вылов в 2025 году составил 25,5 тысяч тонн, что почти на 50% превышает показатель 2024 года – 17,11 тысяч тонн", – отмечается в сообщении.
Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке. В прошлом году на модернизацию предприятий направили более 75 миллионов рублей.
"В 2025 году из регионального бюджета на реализацию мероприятий проекта выделено порядка 75 млн рублей, на которые четыре рыбопромысловых предприятия провели модернизацию и ремонт восьми судов, три предприятия рыбоперерабатывающей отрасли обновили основные фонды", – рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
Кроме того, господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.
В 2026 году объем финансирования на развитие отрасли составит 82 миллиона рублей, добавила Скорюкова.
Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили
47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году.
Также сообщалось, что в Азовском море к 2027 году могут разрешить
вылов осетра.
