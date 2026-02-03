Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-vylov-ryby-vyros-v-poltora-raza-v-2025-godu--1152905101.html
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T12:48
2026-02-03T12:48
севастополь
новости севастополя
рыба
рыбный промысел в крыму
рыболовство
экономика крыма
правительство севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152904986_0:63:667:438_1920x0_80_0_0_278aa70a110f16a5bc586bdca1bd9ff3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке. В прошлом году на модернизацию предприятий направили более 75 миллионов рублей."В 2025 году из регионального бюджета на реализацию мероприятий проекта выделено порядка 75 млн рублей, на которые четыре рыбопромысловых предприятия провели модернизацию и ремонт восьми судов, три предприятия рыбоперерабатывающей отрасли обновили основные фонды", – рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.Кроме того, господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.В 2026 году объем финансирования на развитие отрасли составит 82 миллиона рублей, добавила Скорюкова.Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году.Также сообщалось, что в Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбыВ Азовское море вернулись русский осетр и белугаВылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152904986_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_b84c69e6d9a2007b9a87c62d73dbf34b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, рыба, рыбный промысел в крыму, рыболовство, экономика крыма, правительство севастополя, новости крыма
В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году

В Севастополе за прошлый год выловили рыбы на 50% больше

12:48 03.02.2026
 
© Правительство СевастополяРыбный промысел в Крыму
Рыбный промысел в Крыму
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в 2025 году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"По данным Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, общий вылов в 2025 году составил 25,5 тысяч тонн, что почти на 50% превышает показатель 2024 года – 17,11 тысяч тонн", – отмечается в сообщении.

Такой рост стал возможным благодаря государственной поддержке. В прошлом году на модернизацию предприятий направили более 75 миллионов рублей.
"В 2025 году из регионального бюджета на реализацию мероприятий проекта выделено порядка 75 млн рублей, на которые четыре рыбопромысловых предприятия провели модернизацию и ремонт восьми судов, три предприятия рыбоперерабатывающей отрасли обновили основные фонды", – рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
Кроме того, господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.
В 2026 году объем финансирования на развитие отрасли составит 82 миллиона рублей, добавила Скорюкова.
Ранее сообщалось, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году.
Также сообщалось, что в Азовском море к 2027 году могут разрешить вылов осетра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
 
СевастопольНовости СевастополяРыбаРыбный промысел в КрымуРыболовствоЭкономика КрымаПравительство СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния