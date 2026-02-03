https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-sotrudnitsu-banka-obvinyayut-v-krazhe-24-mln-rubley-so-schetov-1152902676.html

В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов

В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов - РИА Новости Крым, 03.02.2026

В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов

Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T10:42

2026-02-03T10:42

2026-02-03T10:42

севастополь

новости севастополя

прокуратура республики крым

умвд россии по севастополю

кража

банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По версии правоохранителей, 33-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, тайно похищала со счетов вкладчиков от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.Чтобы вкладчики не выявили хищение денег, злоумышленница заранее отключала SMS-информирование о транзакциях на их счетах. Украденные с банковских счетов средства менеджер обналичивала в банкоматах и тратила на покупки, оплату кредитов и другие личные нужды.Следователи установили в общей сложности 111 эпизодов краж. Таким образом, с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей.О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада. В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб, добавили в прокуратуре города."Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовПолиция Крыма направила в суд дело фальшивой "суррогатной матери"Крымчанину вынесли приговор за мошенничество и поджог автомобиля

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, прокуратура республики крым, умвд россии по севастополю, кража, банк