В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По версии правоохранителей, 33-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, тайно похищала со счетов вкладчиков от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.Чтобы вкладчики не выявили хищение денег, злоумышленница заранее отключала SMS-информирование о транзакциях на их счетах. Украденные с банковских счетов средства менеджер обналичивала в банкоматах и тратила на покупки, оплату кредитов и другие личные нужды.Следователи установили в общей сложности 111 эпизодов краж. Таким образом, с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей.О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада. В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб, добавили в прокуратуре города."Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
В Севастополе сотрудница банка похитила у вкладчиков более 24 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По версии правоохранителей, 33-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, тайно похищала со счетов вкладчиков от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
"С использованием своего служебного положения и с помощью доступа к банковским базам данных специалистка неправомерно заходила в личные аккаунты клиентов, составляла поддельные распоряжения о переводах денежных средств и тайно перечисляла чужие средства клиентов на подконтрольные ей счета", – сказано в сообщении.
Чтобы вкладчики не выявили хищение денег, злоумышленница заранее отключала SMS-информирование о транзакциях на их счетах. Украденные с банковских счетов средства менеджер обналичивала в банкоматах и тратила на покупки, оплату кредитов и другие личные нужды.
Следователи установили в общей сложности 111 эпизодов краж. Таким образом, с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей.
О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада. В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб, добавили в прокуратуре города.
"Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
