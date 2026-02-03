Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По версии правоохранителей, 33-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, тайно похищала со счетов вкладчиков от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.Чтобы вкладчики не выявили хищение денег, злоумышленница заранее отключала SMS-информирование о транзакциях на их счетах. Украденные с банковских счетов средства менеджер обналичивала в банкоматах и тратила на покупки, оплату кредитов и другие личные нужды.Следователи установили в общей сложности 111 эпизодов краж. Таким образом, с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей.О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада. В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб, добавили в прокуратуре города."Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
севастополь, новости севастополя, прокуратура республики крым, умвд россии по севастополю, кража, банк
В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов

В Севастополе сотрудница банка похитила у вкладчиков более 24 млн рублей

10:42 03.02.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сотрудницу банка в Севастополе обвиняют в краже 24 миллионов рублей со клиентских счетов. Следователи установили 111 эпизодов краж. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По версии правоохранителей, 33-летняя местная жительница, являясь ведущим клиентским менеджером одного из коммерческих банков, тайно похищала со счетов вкладчиков от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
"С использованием своего служебного положения и с помощью доступа к банковским базам данных специалистка неправомерно заходила в личные аккаунты клиентов, составляла поддельные распоряжения о переводах денежных средств и тайно перечисляла чужие средства клиентов на подконтрольные ей счета", – сказано в сообщении.
Чтобы вкладчики не выявили хищение денег, злоумышленница заранее отключала SMS-информирование о транзакциях на их счетах. Украденные с банковских счетов средства менеджер обналичивала в банкоматах и тратила на покупки, оплату кредитов и другие личные нужды.
Следователи установили в общей сложности 111 эпизодов краж. Таким образом, с 2016 по 2022 год женщина похитила у 22 потерпевших и непосредственно у банка свыше 24 млн рублей.
О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада. В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб, добавили в прокуратуре города.
"Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
