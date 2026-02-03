В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей

https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-na-zhile-lgotnikam-vydelyat-okolo-1-milliarda-rubley-1152910537.html

2026-02-03T14:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, благодаря госпрограммам, единовременные выплаты на приобретение жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Особое внимание уделялось переселению людей из аварийного жилья, отметил Развожаев.Он добавил, что 2025 году по проекту "Доступное жилье" начато строительство многоквартирного дома по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной. Кроме того, многодетным семьям начали выплачивать дополнительные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.Ранее Развожаев сообщал, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана

