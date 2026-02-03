Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-na-zhile-lgotnikam-vydelyat-okolo-1-milliarda-rubley-1152910537.html
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:58
2026-02-03T14:58
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
жилье
соцзащита
льгота
господдержка
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_41c757707e76318f162e57439069a791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, благодаря госпрограммам, единовременные выплаты на приобретение жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Особое внимание уделялось переселению людей из аварийного жилья, отметил Развожаев.Он добавил, что 2025 году по проекту "Доступное жилье" начато строительство многоквартирного дома по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной. Кроме того, многодетным семьям начали выплачивать дополнительные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.Ранее Развожаев сообщал, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_382:180:1280:853_1920x0_80_0_0_bcf0582e5f3b958baa3d4e322f1ccc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, жилье, соцзащита, льгота, господдержка, новости крыма
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей

В Севастополе на улучшение жилищных условий льготников выделят около 1 миллиарда рублей

14:58 03.02.2026
 
© Правительство РоссииКлючи от новой квартиры
Ключи от новой квартиры
© Правительство России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Более 300 севастопольцев улучшили жилищные условия в 2025 году благодаря мерам господдержки. На эти цели из федерального и регионального бюджетов мы направили около 764 миллионов рублей", – проинформировал глава региона.

Так, благодаря госпрограммам, единовременные выплаты на приобретение жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Особое внимание уделялось переселению людей из аварийного жилья, отметил Развожаев.
Он добавил, что 2025 году по проекту "Доступное жилье" начато строительство многоквартирного дома по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной. Кроме того, многодетным семьям начали выплачивать дополнительные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.
"Всего в 2026 году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируем направить около 1 миллиарда рублей", – отметил градоначальник.
Ранее Развожаев сообщал, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в 2025 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЖильеСоцзащитаЛьготаГосподдержкаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния