https://crimea.ria.ru/20260203/v-sevastopole-na-zhile-lgotnikam-vydelyat-okolo-1-milliarda-rubley-1152910537.html
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:58
2026-02-03T14:58
2026-02-03T14:58
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
жилье
соцзащита
льгота
господдержка
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_41c757707e76318f162e57439069a791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, благодаря госпрограммам, единовременные выплаты на приобретение жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Особое внимание уделялось переселению людей из аварийного жилья, отметил Развожаев.Он добавил, что 2025 году по проекту "Доступное жилье" начато строительство многоквартирного дома по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной. Кроме того, многодетным семьям начали выплачивать дополнительные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.Ранее Развожаев сообщал, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяцПутин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в РоссииУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150627131_382:180:1280:853_1920x0_80_0_0_bcf0582e5f3b958baa3d4e322f1ccc5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, жилье, соцзащита, льгота, господдержка, новости крыма
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе на улучшение жилищных условий льготников выделят около 1 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Более 300 севастопольцев улучшили жилищные условия в 2025 году благодаря мерам господдержки. На эти цели из федерального и регионального бюджетов мы направили около 764 миллионов рублей", – проинформировал глава региона.
Так, благодаря госпрограммам, единовременные выплаты на приобретение жилья получили молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане и дети-сироты. Особое внимание уделялось переселению людей из аварийного жилья, отметил Развожаев.
Он добавил, что 2025 году по проекту "Доступное жилье" начато строительство многоквартирного дома по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной. Кроме того, многодетным семьям начали выплачивать дополнительные 550 тысяч рублей на погашение ипотеки.
"Всего в 2026 году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируем направить около 1 миллиарда рублей", – отметил градоначальник.
Ранее Развожаев сообщал
, что более 100 молодых многодетных севастопольских семей получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в 2025 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: