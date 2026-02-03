https://crimea.ria.ru/20260203/v-rossii-za-nedelyu-zaboleli-orvi-665-tysyach-chelovek-1152911772.html
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%, зафиксировано 665 тысяч случаев заболевания, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам пятой недели 2026 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев", – сказано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, отмечается снижение количества заболевших гриппом, а вот доля риновирусов растет.
"Кроме того, по итогам пятой недели года в России зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев COVID-19 – это на 5,8% выше, чем неделей ранее", – также сообщили в Роспотребнадзоре.
В этой связи специалисты напоминают о необходимости чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в местах повышенного риска, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
В Крыму за последнюю неделю
также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ, сообщали накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту
.
