В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%, зафиксировано 665 тысяч случаев заболевания, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, отмечается снижение количества заболевших гриппом, а вот доля риновирусов растет.В этой связи специалисты напоминают о необходимости чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в местах повышенного риска, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.В Крыму за последнюю неделю также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ, сообщали накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.

