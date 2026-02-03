Рейтинг@Mail.ru
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/v-rossii-za-nedelyu-zaboleli-orvi-665-tysyach-chelovek-1152911772.html
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
В России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%, зафиксировано 665 тысяч случаев заболевания,... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T21:59
2026-02-03T21:59
орви
новости
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%, зафиксировано 665 тысяч случаев заболевания, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.При этом, по данным ведомства, отмечается снижение количества заболевших гриппом, а вот доля риновирусов растет.В этой связи специалисты напоминают о необходимости чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в местах повышенного риска, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.В Крыму за последнюю неделю также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ, сообщали накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье
В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек

665 тысяч человек заболели ОРВИ в России за неделю – рост почти 10 процентов

21:59 03.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%, зафиксировано 665 тысяч случаев заболевания, сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам пятой недели 2026 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев", – сказано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, отмечается снижение количества заболевших гриппом, а вот доля риновирусов растет.
"Кроме того, по итогам пятой недели года в России зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев COVID-19 – это на 5,8% выше, чем неделей ранее", – также сообщили в Роспотребнадзоре.
В этой связи специалисты напоминают о необходимости чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в местах повышенного риска, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
В Крыму за последнюю неделю также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин закрыты восемь школ, сообщали накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
На прошедшей неделе также сообщалось, что ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОРВИНовостиРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
22:25Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
22:16Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем
21:59В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
21:35Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
21:10Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
20:56Под Алуштой разрушается арочный мост
20:38Дороги в Крыму замело снегом
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Лента новостейМолния