https://crimea.ria.ru/20260203/v-rf-nazvali-uslovie-dlya-dialoga-s-ssha-po-strategicheskoy-stabilnosti-1152901953.html
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
На данный момент нет никаких предпосылок для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Рябков. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T10:30
2026-02-03T10:30
2026-02-03T10:42
сергей рябков
новости
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. На данный момент нет никаких предпосылок для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Рябков.Рябков добавил, что нужны далекоидущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить.Замминистра добавил, что Россия готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В 2026 году завершится действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей". Тем не менее, на данный момент Москва не получала от Вашингтона официального ответа на данную инициативу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФДоговор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальшеСергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_1360501139fb77d946419fd0f4102e9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, новости, россия, сша, в мире
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
США должны улучшить отношение к РФ для диалога по стратегической стабильности – Рябков
10:30 03.02.2026 (обновлено: 10:42 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. На данный момент нет никаких предпосылок для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Рябков.
"Мы убеждены в том, что… сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с США у нас по тематике стратегической стабильности", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Рябков добавил, что нужны далекоидущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить.
Замминистра добавил, что Россия готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим, но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать всё более отчетливо", – подчеркнул Рябков.
В 2026 году завершится действие Договора
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей". Тем не менее, на данный момент Москва не получала от Вашингтона официального ответа на данную инициативу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: