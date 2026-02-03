https://crimea.ria.ru/20260203/v-rf-nazvali-uslovie-dlya-dialoga-s-ssha-po-strategicheskoy-stabilnosti-1152901953.html

В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности

В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости Крым, 03.02.2026

В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности

На данный момент нет никаких предпосылок для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Рябков. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T10:30

2026-02-03T10:30

2026-02-03T10:42

сергей рябков

новости

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. На данный момент нет никаких предпосылок для возобновления диалога РФ и США по стратегической стабильности, заявил журналистам глава МИД России Сергей Рябков.Рябков добавил, что нужны далекоидущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами прежде, чем актуальным станет вопрос о том, как, когда и в каком формате диалог по стратстабильности с Вашингтоном мы сможем возобновить.Замминистра добавил, что Россия готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).В 2026 году завершится действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей". Тем не менее, на данный момент Москва не получала от Вашингтона официального ответа на данную инициативу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФДоговор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальшеСергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, новости, россия, сша, в мире