В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
2026-02-03T17:52
ленинградская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
уголовный кодекс
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сосновом Бору Ленинградской области иностранка выбросила из окна квартиры на 16 этаже двух своих малолетних детей и затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.В Следкоме добавили, что дети выжили. Им своевременно была оказано врачебная помощь.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве девятилетнего мальчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
