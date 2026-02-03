Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Сосновом Бору Ленинградской области иностранка выбросила из окна квартиры на 16 этаже двух своих малолетних детей и затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сосновом Бору Ленинградской области иностранка выбросила из окна квартиры на 16 этаже двух своих малолетних детей и затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.В Следкоме добавили, что дети выжили. Им своевременно была оказано врачебная помощь.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее в Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве девятилетнего мальчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сосновом Бору Ленинградской области иностранка выбросила из окна квартиры на 16 этаже двух своих малолетних детей и затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.
"23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе 16 этажа в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, реализуя умысел на убийство двоих своих детей 2024 и 2025 годов рождения, выбросила их по очереди с общего балкона, после чего свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
В Следкоме добавили, что дети выжили. Им своевременно была оказано врачебная помощь.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в жестоком убийстве девятилетнего мальчика.
Ленинградская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УбийствоУголовный кодексНовости
 
