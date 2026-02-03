В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника
В Крыму мужчина причинил ущерб в 200 тысяч охотничьим ресурсам из-за убийства косули
10:54 03.02.2026 (обновлено: 11:06 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму госинспекторы выявили факт незаконной добычи косули, ущерб охотничьим ресурсам составил 200 тысяч рублей. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
"Государственные инспекторы минприроды Крыма выявили факт незаконной добычи косули европейской. Нарушение было совершено на территории общедоступного охотничьего угодья городского округа Судак в запрещенные для охоты сроки. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 200 тысяч рублей", – написала она в своем Telegram-канале.
Инспекторы изъяли у мужчины продукцию охоты, а также гладкоствольное оружие. В отношении охотника-нарушителя составлен административный протокол, материалы переданы в суд. Охотника могут лишить права охотиться, также ему грозит возмещение ущерба, уточнила профильный министр.
"С начала 2026 года госинспекторы Минприроды Крыма выявили 47 нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе 3 случая незаконной охоты с причинением вреда охотничьим ресурсам", – добавила Шевцова.
С осени прошлого года для получения охотничьего билета нужно будет сдать обязательный экзамен и подтвердить необходимые знания. Нововведения связаны со вступлением в силу поправок в Закон "Об охоте". Изменения коснутся тех, кто получает билет впервые или после аннулирования.
