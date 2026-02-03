https://crimea.ria.ru/20260203/v-krymu-za-nezakonnoe-ubiystvo-kosuli-budut-sudit-okhotnika-1152902983.html

В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника

03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму госинспекторы выявили факт незаконной добычи косули, ущерб охотничьим ресурсам составил 200 тысяч рублей. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Инспекторы изъяли у мужчины продукцию охоты, а также гладкоствольное оружие. В отношении охотника-нарушителя составлен административный протокол, материалы переданы в суд. Охотника могут лишить права охотиться, также ему грозит возмещение ущерба, уточнила профильный министр.С осени прошлого года для получения охотничьего билета нужно будет сдать обязательный экзамен и подтвердить необходимые знания. Нововведения связаны со вступлением в силу поправок в Закон "Об охоте". Изменения коснутся тех, кто получает билет впервые или после аннулирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота в Крыму: как все устроено и что скоро изменитсяНа западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулюВ заповедниках Крыма расплодились олени и волки – эксперт

