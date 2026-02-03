https://crimea.ria.ru/20260203/v-krymu-proindeksirovali-sotsialnye-vyplaty-1152912796.html

В Крыму проиндексировали социальные выплаты

В Крыму проиндексировали социальные выплаты - РИА Новости Крым, 03.02.2026

В Крыму проиндексировали социальные выплаты

Социальные и страховые выплаты крымчан с февраля проиндексированы на 5,6%, информирует пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Социальные и страховые выплаты крымчан с февраля проиндексированы на 5,6%, информирует пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России.Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей – до 10 669,64 рублей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка – до 28 450,45 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составит 217 384,58 руб."Февральская индексация касается и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Начиная с февраля, пособие увеличилось до 11 563,20 руб. Также увеличены социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО", - добавили в отделении.Вместе с социальными пособиями в феврале повышены страховые выплаты крымчанам, получившим травму на рабочем месте – до 163 596,34 рублей. Максимальная сумма больничного по такому страховому случаю – более 503 тысяч руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит более 125 рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму изменился порядок оформления единого пособияМошенники начали выдавать себя за Соцфонд

