В Крыму проиндексировали социальные выплаты
Социальные и страховые выплаты крымчан с февраля проиндексированы на 5,6%, информирует пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Социальные и страховые выплаты крымчан с февраля проиндексированы на 5,6%, информирует пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России.Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей – до 10 669,64 рублей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка – до 28 450,45 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составит 217 384,58 руб."Февральская индексация касается и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Начиная с февраля, пособие увеличилось до 11 563,20 руб. Также увеличены социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО", - добавили в отделении.Вместе с социальными пособиями в феврале повышены страховые выплаты крымчанам, получившим травму на рабочем месте – до 163 596,34 рублей. Максимальная сумма больничного по такому страховому случаю – более 503 тысяч руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит более 125 рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским ветеранам СВО упростят оплату проезда на реабилитациюВ Крыму изменился порядок оформления единого пособияМошенники начали выдавать себя за Соцфонд
Социальные и страховые выплаты крымчан повышены на 5,6% – СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Социальные и страховые выплаты крымчан с февраля проиндексированы на 5,6%, информирует пресс-служба крымского отделения Социального Фонда России.
"С 1 февраля отделение СФР по Республике Крым проиндексировало ряд социальных и страховых выплат на 5,6%. Размер индексации определен согласно постановлению правительства РФ", – сказано в сообщении.
Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.
"Его размер на первого ребенка составляет 728 921,90 рублей. Доплата за рождение второго малыша после получения сертификата за первенца - 234 321, 27 рублей. Для крымских семей, в которых родился третий ребенок или последующие дети, капитал увеличился до 963 243,17 рублей в случае, если ранее право на него не возникало. Родители, которые сохранили неизрасходованную сумму на сертификате, также получат увеличение остатка средств", - напомнили в Социальном фонде.
Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей – до 10 669,64 рублей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка – до 28 450,45 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составит 217 384,58 руб.
"Февральская индексация касается и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Начиная с февраля, пособие увеличилось до 11 563,20 руб. Также увеличены социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО", - добавили в отделении.
Вместе с социальными пособиями в феврале повышены страховые выплаты крымчанам, получившим травму на рабочем месте – до 163 596,34 рублей. Максимальная сумма больничного по такому страховому случаю – более 503 тысяч руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит более 125 рублей в месяц.
