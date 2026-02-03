Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает МВД республики. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает МВД республики.Инцидент произошел 1 февраля на одной из улиц села Останино. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у пылающего ВАЗ-2108 молодого человека, который оказался 17-летним местным жителем.В отношении юноши составлены административные материалы за езду без прав и эксплуатацию автомобиля с неисправностями. Кроме того, мать парня привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства, уточнили в полиции.Ранее сообщалось, что в Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП.
В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ

В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает МВД республики.
Инцидент произошел 1 февраля на одной из улиц села Останино. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у пылающего ВАЗ-2108 молодого человека, который оказался 17-летним местным жителем.

"В ходе проверки установлено, что подросток, накопив собственные средства, приобрел старенькую "восьмерку". При этом, не имея водительского удостоверения и не пройдя соответствующего обучения, он сел за руль, нарушив закон. Во время одной из поездок в подкапотном отсеке автомобиля произошло возгорание, которое полностью уничтожило машину", - уточнили правоохранители.

В отношении юноши составлены административные материалы за езду без прав и эксплуатацию автомобиля с неисправностями. Кроме того, мать парня привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства, уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП.
