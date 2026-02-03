https://crimea.ria.ru/20260203/v-krymu-podrostok-bez-prav-szheg-vaz-1152920594.html

В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ

В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает МВД республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дотла сгорел ВАЗ-2108. Владельцем автомобиля оказался несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает МВД республики.Инцидент произошел 1 февраля на одной из улиц села Останино. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у пылающего ВАЗ-2108 молодого человека, который оказался 17-летним местным жителем.В отношении юноши составлены административные материалы за езду без прав и эксплуатацию автомобиля с неисправностями. Кроме того, мать парня привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства, уточнили в полиции.Ранее сообщалось, что в Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушкаВ Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномаркиРейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на Ставрополье

