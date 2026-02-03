Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне - РИА Новости Крым, 03.02.2026
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T11:42
2026-02-03T11:48
азовское море
черное море
минсельхоз крыма
новости крыма
новости
херсонская область
запорожская область
рыболовство
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса республики.Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма, отраслевое совещание прошло в Министерстве сельского хозяйства РК под председательством сенатора РФ Сергея Карякина.Так, действующие нормы, утвержденные в 2020 году, уже не успевают за динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Сегодня процедура внесения изменений занимает до трех лет, что тормозит адаптацию предприятий к новым условиям.Кроме того, чтобы избежать экономических потерь крымскими предпринимателями, участники совещания обратились с просьбой пересмотра и разделения объемов добычи: количество рыбодобывающих субъектов в бассейне возросло, а квоты остались на прежнем уровне.Было предложено увеличить допустимое количество сетей при промысле камбалы-калкана и скатов, уточнение методик расчета изъятия объектов аквакультуры (включая карпа), а также создать реестр недобросовестных участников рыбоводных аукционов.Ранее сообщалось, что Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожской областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы.
азовское море
черное море
херсонская область
запорожская область
азовское море, черное море, минсельхоз крыма, новости крыма, новости, херсонская область, запорожская область, рыболовство
В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне

Современные вызовы диктуют новые правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне

11:42 03.02.2026 (обновлено: 11:48 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкУлов рыбы
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса республики.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма, отраслевое совещание прошло в Министерстве сельского хозяйства РК под председательством сенатора РФ Сергея Карякина.
"Встреча была посвящена актуальным вызовам, с которыми сталкиваются предприятия рыбопромышленного сектора в Азово-Черноморском бассейне", – говорится в сообщении.
Так, действующие нормы, утвержденные в 2020 году, уже не успевают за динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Сегодня процедура внесения изменений занимает до трех лет, что тормозит адаптацию предприятий к новым условиям.
Кроме того, чтобы избежать экономических потерь крымскими предпринимателями, участники совещания обратились с просьбой пересмотра и разделения объемов добычи: количество рыбодобывающих субъектов в бассейне возросло, а квоты остались на прежнем уровне.
Было предложено увеличить допустимое количество сетей при промысле камбалы-калкана и скатов, уточнение методик расчета изъятия объектов аквакультуры (включая карпа), а также создать реестр недобросовестных участников рыбоводных аукционов.
Ранее сообщалось, что Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожской областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы.
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
 
Азовское мореЧерное мореМинсельхоз КрымаНовости КрымаНовостиХерсонская областьЗапорожская областьРыболовство
 
