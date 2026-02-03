https://crimea.ria.ru/20260203/v-krymu-peresmotryat-pravila-rybolovstva-v-azovo-chernomorskom-basseyne-1152904674.html

В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса республики.Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма, отраслевое совещание прошло в Министерстве сельского хозяйства РК под председательством сенатора РФ Сергея Карякина.Так, действующие нормы, утвержденные в 2020 году, уже не успевают за динамичными изменениями в экосистемах Черного и Азовского морей. Сегодня процедура внесения изменений занимает до трех лет, что тормозит адаптацию предприятий к новым условиям.Кроме того, чтобы избежать экономических потерь крымскими предпринимателями, участники совещания обратились с просьбой пересмотра и разделения объемов добычи: количество рыбодобывающих субъектов в бассейне возросло, а квоты остались на прежнем уровне.Было предложено увеличить допустимое количество сетей при промысле камбалы-калкана и скатов, уточнение методик расчета изъятия объектов аквакультуры (включая карпа), а также создать реестр недобросовестных участников рыбоводных аукционов.Ранее сообщалось, что Республика Крым совместно с Херсонской и Запорожской областями, а также ЛНР и ДНР начнут работу по запуску пресноводных водоемов для разведения рыбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовское море вернулись русский осетр и белугаМоре кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеВылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года

