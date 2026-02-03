https://crimea.ria.ru/20260203/v-krymu-otmenili-polnyy-perekhod-na-beznal-v-obschestvennom-transporte-1152921073.html

В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте

Полный переход на безналичный расчет за проезд в общественном транспорте в Крыму является преждевременным. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Полный переход на безналичный расчет за проезд в общественном транспорте в Крыму является преждевременным. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона призвал руководителей всех уровней принимать управленческие решения исключительно с учетом мнения граждан.Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля в общественном транспорте на маршрутах предприятия "Крымтроллейбус" больше не будут принимать наличную оплату, а у частных перевозчиков от нее откажутся уже в мае.По словам главы комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксаны Сацик, введение единой транспортной карты в Крыму – проект пилотный и еще будет совершенствоваться по результатам тестирования.Министр транспорта республики Арсений Козловский пояснил, что внедрение новой транспортной карты направлено прежде всего на повышение безопасности пассажиров. Он также отметил, что использование транспортной карты будет экономически выгодным. Стоимость безналичного проезда ниже, чем при оплате наличными, а при пополнении карты на фиксированную сумму пассажир получает большее количество поездок.При этом на начальном этапе запуска пилотного проекта крымчане могут купить транспортные карты на всех автостанциях "Крымавтотранса", уточнила глава комитета. Среди доступных номиналов: 300, 600, 900 рублей. Также есть вариант за 3000 рублей – на 100 поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Только "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проездаТранспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купитьПроезд без наличных: как будет работать единая транспортная карта в Крыму

