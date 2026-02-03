https://crimea.ria.ru/20260203/v-kharkove-porazhena-tets-i-dve-podstantsii--v-gorode-obyavlen-rezhim-chs-1152917076.html

В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Харькове введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера после поражения критически важных объектов ТЭЦ и двух трансформаторных подстанций. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.По словам градоначальника, воздушная атака началась после полуночи и продолжалась более пяти часов. Были повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также две электроподстанции.Кроме того, в Днепропетровске был поражен объект энергетики. В результате в одном из районов города пропало отопление, сообщил вице-мэр Игорь Маковцев.В Днепровском и Дарницком районах Киева прибегли к экстренным отключениям электричества. Энергосистема страны работает с "серьезными ограничениями", отметили в ДТЭК.Во вторник Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики На Украине обесточены 162 населенных пунктаОдна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ

