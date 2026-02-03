https://crimea.ria.ru/20260203/usnul-za-rulem-voditel-furgona-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-1152903264.html
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
2026-02-03T11:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла 3 февраля около 7:20 утра на 1276 километре федеральной трассы "Дон" в Кореновском районе. Водитель фургона JAC уснул за рулем, съехал с проезжей части на обочину и врезался в грузовик Mercedes.Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дорожной трагедии.
