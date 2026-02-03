Рейтинг@Mail.ru
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/usnul-za-rulem-voditel-furgona-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-1152903264.html
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
Водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T11:04
2026-02-03T11:04
дтп
краснодарский край
происшествия
госавтоинспекция
новости
трасса м4 дон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152903123_0:116:1198:790_1920x0_80_0_0_e81030333b89109d1fc31141ad880639.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.По данным правоохранителей, авария произошла 3 февраля около 7:20 утра на 1276 километре федеральной трассы "Дон" в Кореновском районе. Водитель фургона JAC уснул за рулем, съехал с проезжей части на обочину и врезался в грузовик Mercedes.Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дорожной трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТПВ Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулемВ Крыму водитель уснул за рулем и врезался в столб
краснодарский край
трасса м4 дон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152903123_0:4:1198:903_1920x0_80_0_0_67f5c3ee3d0fd60f79e62360d86220f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, происшествия, госавтоинспекция, новости, трасса м4 дон
Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани

На Кубани водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком

11:04 03.02.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВодитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
По данным правоохранителей, авария произошла 3 февраля около 7:20 утра на 1276 километре федеральной трассы "Дон" в Кореновском районе. Водитель фургона JAC уснул за рулем, съехал с проезжей части на обочину и врезался в грузовик Mercedes.
"В результате происшествия от полученных травм водитель фургона JAC скончался на месте", - сообщили в Госавтоинспекции.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дорожной трагедии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТП
В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
В Крыму водитель уснул за рулем и врезался в столб
 
ДТПКраснодарский крайПроисшествияГосавтоинспекцияНовостиТрасса М4 Дон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
11:42В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
11:29Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
11:14Только "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда
11:04Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
10:54В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника
10:42В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
10:35Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
10:30В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
10:18После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
10:09Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
09:55Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
09:40Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
09:33На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
09:17Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом
09:08На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
08:54Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Лента новостейМолния