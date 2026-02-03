Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
Крымский акварелист Кропко показал свои редкие работы на выставке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая выставка известного крымского акварелиста Александра Кропко под названием "Год восходящего солнца" открылась в Симферополе. На ней представлены те работы, которые очень редко могли увидеть поклонники живописи.
"Эти работы собраны по принципу придуманных. То есть это то, что не писано с натуры. Это ассоциативная, иррациональная часть моего творчества, фантазия", - рассказал художник корреспонденту РИА Новости Крым.
Вот слепящие солнечные диски, южное ночное небо, вот луговые цветы – но все это писано по памяти. В соседнем зале – иллюстрации разных лет к художественным произведениям, мифические города, коты на крышах – и все в технике акварели.
Сам художник говорит, что изначально работал и маслом, но его коллеги, в частности, мэтр крымского искусства Рудольф Подуфалый, назвал его картины маслом и темперой "среднефондовскими". А акварель выделил.
Теперь равных Кропко по акварели в Крыму нет. У художника своя особая техника, его работы всегда узнаваемы, наполнены цветом, блистающие мозаичные миры Александра Кропко близки к символизму и импрессионизму.
Александр Петрович говорит, что писать акварелью сложно – этот тонкий материал не дает право на ошибку. Ему всегда нравилась манера Ваг Гога и Михаила Врубеля.
"Учитель последнего, Павел Чистяков, учил работать конструктивно. Он говорил, что всякую сложную форму можно разделить на простые. Вот почему мне нравятся цветы-ирисы? Потому что они очень архитектурны. И в вузе нас учили работать конструктивно", - объясняет свою манеру крымский акварелист.
Он закончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института и много лет работал на полуострове художником-монументалистом. Правда, сожалеет, что работ-мозаик, настенных росписей, панно, украшавших санатории, фойе клубов, школ, общежитий - практически не сохранилось, как и знаменитых крымских мозаичных остановок его авторства.
"В Алуште в санатории "Золотой колос" в фойе была огромная работа на тему средневековой Тавриды – с кораблями, зданиями, насыщенная работа. Но знакомые в последнее время там были и уже ничего на стенах нет. А я сам не хожу, мне больно это видеть", - сожалеет Александр Петрович.
Среди его любимых изображаемых предметов – крымская архитектура, старинные дома, которые он запечатлевает в своих графических и акварельных работах. Эти картины становятся хранителями истории, а также могут послужить основой для возрождения подобной исконно крымской архитектуры. Александр Петрович показывает изданный альбом со старинными крымско-татарскими домиками Бахчисарайского района.
"Вот этого уже нет, и этого, этот еще стоит, держится, а вот этот весь перестроен – и не узнаешь… Печально, что мной не все охвачено, в Восточном Крыму мало чего сумел изобразить", - отмечает он.
В свои 75 лет художник Александр Кропко продолжает активно работать и выставляться не только в Крыму, но и по всей России. Многие его работы украшают российские и иностранные живописные коллекции и музеи.
Увидеть уникальные акварели Александра Кропко можно в Симферополе в галерее "Окна" до конца февраля абсолютно бесплатно.
