Рейтинг@Mail.ru
Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260203/unikalnye-i-redkie-akvareli-pokazhut-na-vystavke-v-simferopole-1152920044.html
Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
Новая выставка известного крымского акварелиста Александра Кропко под названием "Год восходящего солнца" открылась в Симферополе. На ней представлены те работы, РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T18:59
2026-02-03T18:59
крым
эксклюзивы риа новости крым
живопись
культура
искусство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152914530_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7dd30475be9513abc0033b7592be59e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая выставка известного крымского акварелиста Александра Кропко под названием "Год восходящего солнца" открылась в Симферополе. На ней представлены те работы, которые очень редко могли увидеть поклонники живописи.Вот слепящие солнечные диски, южное ночное небо, вот луговые цветы – но все это писано по памяти. В соседнем зале – иллюстрации разных лет к художественным произведениям, мифические города, коты на крышах – и все в технике акварели.Сам художник говорит, что изначально работал и маслом, но его коллеги, в частности, мэтр крымского искусства Рудольф Подуфалый, назвал его картины маслом и темперой "среднефондовскими". А акварель выделил.Теперь равных Кропко по акварели в Крыму нет. У художника своя особая техника, его работы всегда узнаваемы, наполнены цветом, блистающие мозаичные миры Александра Кропко близки к символизму и импрессионизму.Александр Петрович говорит, что писать акварелью сложно – этот тонкий материал не дает право на ошибку. Ему всегда нравилась манера Ваг Гога и Михаила Врубеля."Учитель последнего, Павел Чистяков, учил работать конструктивно. Он говорил, что всякую сложную форму можно разделить на простые. Вот почему мне нравятся цветы-ирисы? Потому что они очень архитектурны. И в вузе нас учили работать конструктивно", - объясняет свою манеру крымский акварелист.Он закончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института и много лет работал на полуострове художником-монументалистом. Правда, сожалеет, что работ-мозаик, настенных росписей, панно, украшавших санатории, фойе клубов, школ, общежитий - практически не сохранилось, как и знаменитых крымских мозаичных остановок его авторства.Среди его любимых изображаемых предметов – крымская архитектура, старинные дома, которые он запечатлевает в своих графических и акварельных работах. Эти картины становятся хранителями истории, а также могут послужить основой для возрождения подобной исконно крымской архитектуры. Александр Петрович показывает изданный альбом со старинными крымско-татарскими домиками Бахчисарайского района."Вот этого уже нет, и этого, этот еще стоит, держится, а вот этот весь перестроен – и не узнаешь… Печально, что мной не все охвачено, в Восточном Крыму мало чего сумел изобразить", - отмечает он.В свои 75 лет художник Александр Кропко продолжает активно работать и выставляться не только в Крыму, но и по всей России. Многие его работы украшают российские и иностранные живописные коллекции и музеи.Увидеть уникальные акварели Александра Кропко можно в Симферополе в галерее "Окна" до конца февраля абсолютно бесплатно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советскихСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичистМастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-otrestavriruyut-neizvestnuyu-kartinu-deyneki-1151912967.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152914530_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f88341ad021d3bc023270423ca6cc4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, живопись, культура, искусство , новости крыма
Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе

Крымский акварелист Кропко показал свои редкие работы на выставке в Симферополе

18:59 03.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая выставка известного крымского акварелиста Александра Кропко под названием "Год восходящего солнца" открылась в Симферополе. На ней представлены те работы, которые очень редко могли увидеть поклонники живописи.

"Эти работы собраны по принципу придуманных. То есть это то, что не писано с натуры. Это ассоциативная, иррациональная часть моего творчества, фантазия", - рассказал художник корреспонденту РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
Вот слепящие солнечные диски, южное ночное небо, вот луговые цветы – но все это писано по памяти. В соседнем зале – иллюстрации разных лет к художественным произведениям, мифические города, коты на крышах – и все в технике акварели.
Сам художник говорит, что изначально работал и маслом, но его коллеги, в частности, мэтр крымского искусства Рудольф Подуфалый, назвал его картины маслом и темперой "среднефондовскими". А акварель выделил.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
Теперь равных Кропко по акварели в Крыму нет. У художника своя особая техника, его работы всегда узнаваемы, наполнены цветом, блистающие мозаичные миры Александра Кропко близки к символизму и импрессионизму.
Александр Петрович говорит, что писать акварелью сложно – этот тонкий материал не дает право на ошибку. Ему всегда нравилась манера Ваг Гога и Михаила Врубеля.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
"Учитель последнего, Павел Чистяков, учил работать конструктивно. Он говорил, что всякую сложную форму можно разделить на простые. Вот почему мне нравятся цветы-ирисы? Потому что они очень архитектурны. И в вузе нас учили работать конструктивно", - объясняет свою манеру крымский акварелист.
Он закончил архитектурный факультет Харьковского инженерно-строительного института и много лет работал на полуострове художником-монументалистом. Правда, сожалеет, что работ-мозаик, настенных росписей, панно, украшавших санатории, фойе клубов, школ, общежитий - практически не сохранилось, как и знаменитых крымских мозаичных остановок его авторства.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
"В Алуште в санатории "Золотой колос" в фойе была огромная работа на тему средневековой Тавриды – с кораблями, зданиями, насыщенная работа. Но знакомые в последнее время там были и уже ничего на стенах нет. А я сам не хожу, мне больно это видеть", - сожалеет Александр Петрович.
Среди его любимых изображаемых предметов – крымская архитектура, старинные дома, которые он запечатлевает в своих графических и акварельных работах. Эти картины становятся хранителями истории, а также могут послужить основой для возрождения подобной исконно крымской архитектуры. Александр Петрович показывает изданный альбом со старинными крымско-татарскими домиками Бахчисарайского района.
"Вот этого уже нет, и этого, этот еще стоит, держится, а вот этот весь перестроен – и не узнаешь… Печально, что мной не все охвачено, в Восточном Крыму мало чего сумел изобразить", - отмечает он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
В свои 75 лет художник Александр Кропко продолжает активно работать и выставляться не только в Крыму, но и по всей России. Многие его работы украшают российские и иностранные живописные коллекции и музеи.
Увидеть уникальные акварели Александра Кропко можно в Симферополе в галерее "Окна" до конца февраля абсолютно бесплатно.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
1 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
2 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
3 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
4 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
5 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
6 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
7 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка крымского художника и графика Александра Кропко
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
8 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Выставка крымского художника и графика Александра Кропко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
Мастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией
Академик АХ СССР, Народный художник СССР Александр Дейнека в мастерской. 1964 г. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
25 декабря 2025, 20:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымЖивописьКультураИскусствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
17:34Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
17:10Водовод в Евпатории построен на 85%
17:00Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
16:30При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
16:22Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
16:11Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
16:03В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
15:55ВТБ: 16% россиян узнают о схемах мошенников из онлайн-приложений банков
Лента новостейМолния