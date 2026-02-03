Рейтинг@Mail.ru
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, сообщил Первый канал. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, сообщил Первый канал.Из профессии Светлана Жильцова ушла на пике карьеры и посвятила жизнь семье. Она навсегда осталась одной из самых ярких звезд российского телевидения.
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова

Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова

Диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, сообщил Первый канал.

"Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, "Утренняя почта", "Песня года", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши". Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы", – говорится в публикации телеканала на официальном сайте.

Из профессии Светлана Жильцова ушла на пике карьеры и посвятила жизнь семье. Она навсегда осталась одной из самых ярких звезд российского телевидения.
