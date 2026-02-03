https://crimea.ria.ru/20260203/umerla-diktor-i-televeduschaya-svetlana-zhiltsova-1152913566.html
Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, сообщил Первый канал. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T15:21
2026-02-03T15:21
2026-02-03T15:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова, сообщил Первый канал.Из профессии Светлана Жильцова ушла на пике карьеры и посвятила жизнь семье. Она навсегда осталась одной из самых ярких звезд российского телевидения.
15:21 03.02.2026 (обновлено: 15:28 03.02.2026)