Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По три вражеских дрона были ликвидированы над Белгородской и Орловской областями, два – над Калужской и по одному украинскому беспилотнику – над Курской и Ростовской областями, перечислили в российском оборонном ведомстве.
07:11 03.02.2026 (обновлено: 07:19 03.02.2026)