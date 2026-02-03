https://crimea.ria.ru/20260203/ukrainskie-bespilotniki-nochyu-atakovali-pyat-regionov-rossii-1152898686.html

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T07:11

2026-02-03T07:11

2026-02-03T07:19

новости

белгородская область

орловская область

калужская область

курская область

ростовская область

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По три вражеских дрона были ликвидированы над Белгородской и Орловской областями, два – над Калужской и по одному украинскому беспилотнику – над Курской и Ростовской областями, перечислили в российском оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

орловская область

калужская область

курская область

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, орловская область, калужская область, курская область, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу