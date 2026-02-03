Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2026
белгородская область
орловская область
калужская область
курская область
ростовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По три вражеских дрона были ликвидированы над Белгородской и Орловской областями, два – над Калужской и по одному украинскому беспилотнику – над Курской и Ростовской областями, перечислили в российском оборонном ведомстве.
белгородская область
орловская область
калужская область
курская область
ростовская область
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

Над пятью регионами России перехватили и уничтожили за ночь 10 украинских беспилотников

07:11 03.02.2026 (обновлено: 07:19 03.02.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили над пятью российскими регионами 10 вражеских беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
По три вражеских дрона были ликвидированы над Белгородской и Орловской областями, два – над Калужской и по одному украинскому беспилотнику – над Курской и Ростовской областями, перечислили в российском оборонном ведомстве.
