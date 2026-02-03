Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

https://crimea.ria.ru/20260203/ukraina-soglasovala-s-zapadom-plan-obespecheniya-mirnogo-soglasheniya---ft-1152908287.html
2026-02-03T13:28
2026-02-03T13:28
2026-02-03T13:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Financial Times."Украина согласовала многоуровневый план обеспечения соблюдения любого режима прекращения огня с Россией", - отмечает газета.Из плана следует, что на любое нарушение перемирия со стороны России ответ будет дан в первые же сутки — от дипломатического демарша до контрудара ВСУ. Если это не остановит противника, в дело вступит второй эшелон — силы "коалиции желающих" (множество стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция).По информации источника газеты, план вынесли на обсуждение в Париже в декабре, а 3 января в Киеве к диалогу подключились советники по безопасности стран "коалиции желающих". Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом объем возможной американской поддержки.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет ЗеленскийЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США. Об этом сообщает ИноСМИ
со ссылкой на Financial Times.
"Украина согласовала многоуровневый план обеспечения соблюдения любого режима прекращения огня с Россией", - отмечает газета.
Из плана следует, что на любое нарушение перемирия со стороны России ответ будет дан в первые же сутки — от дипломатического демарша до контрудара ВСУ. Если это не остановит противника, в дело вступит второй эшелон — силы "коалиции желающих" (множество стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция).
"Если же нарушение перерастет в полномасштабное наступление, то спустя 72 часа стартует третья, высшая фаза — скоординированная военная операция западной коалиции при прямом участии вооруженных сил США", - говорится в публикации.
По информации источника газеты, план вынесли на обсуждение в Париже в декабре, а 3 января в Киеве к диалогу подключились советники по безопасности стран "коалиции желающих". Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом объем возможной американской поддержки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает
приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись
трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
