Рейтинг@Mail.ru
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/ukraina-soglasovala-s-zapadom-plan-obespecheniya-mirnogo-soglasheniya---ft-1152908287.html
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T13:28
2026-02-03T13:28
переговоры
украина
россия
европа
сша
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/66/336663_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_a25cdb73a59d44055b130b2974d3dbfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Financial Times."Украина согласовала многоуровневый план обеспечения соблюдения любого режима прекращения огня с Россией", - отмечает газета.Из плана следует, что на любое нарушение перемирия со стороны России ответ будет дан в первые же сутки — от дипломатического демарша до контрудара ВСУ. Если это не остановит противника, в дело вступит второй эшелон — силы "коалиции желающих" (множество стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция).По информации источника газеты, план вынесли на обсуждение в Париже в декабре, а 3 января в Киеве к диалогу подключились советники по безопасности стран "коалиции желающих". Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом объем возможной американской поддержки.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет ЗеленскийЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
украина
россия
европа
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/66/336663_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_4f16b4e44004ee2d23ae61454fce36b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, украина, россия, европа, сша, политика, новости
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

Киев согласовал с США и Европой многоступенчатый план в ответ на "нарушение перемирия"

13:28 03.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНИЯ "ТОРГАУ-2005"
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНИЯ ТОРГАУ-2005 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Financial Times.
"Украина согласовала многоуровневый план обеспечения соблюдения любого режима прекращения огня с Россией", - отмечает газета.
Из плана следует, что на любое нарушение перемирия со стороны России ответ будет дан в первые же сутки — от дипломатического демарша до контрудара ВСУ. Если это не остановит противника, в дело вступит второй эшелон — силы "коалиции желающих" (множество стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция).
"Если же нарушение перерастет в полномасштабное наступление, то спустя 72 часа стартует третья, высшая фаза — скоординированная военная операция западной коалиции при прямом участии вооруженных сил США", - говорится в публикации.
По информации источника газеты, план вынесли на обсуждение в Париже в декабре, а 3 января в Киеве к диалогу подключились советники по безопасности стран "коалиции желающих". Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом объем возможной американской поддержки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский выдвинул условие для перемирия
Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
 
ПереговорыУкраинаРоссияЕвропаСШАПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния