https://crimea.ria.ru/20260203/ukraina-soglasovala-s-zapadom-plan-obespecheniya-mirnogo-soglasheniya---ft-1152908287.html

Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T13:28

2026-02-03T13:28

2026-02-03T13:28

переговоры

украина

россия

европа

сша

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/66/336663_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_a25cdb73a59d44055b130b2974d3dbfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украина согласовала с Западом многоуровневый план обеспечения соблюдения режима прекращения огня с Россией. В случае "нарушения Москвой" будущего перемирия последует совместный военный ответ Европы и США. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на Financial Times."Украина согласовала многоуровневый план обеспечения соблюдения любого режима прекращения огня с Россией", - отмечает газета.Из плана следует, что на любое нарушение перемирия со стороны России ответ будет дан в первые же сутки — от дипломатического демарша до контрудара ВСУ. Если это не остановит противника, в дело вступит второй эшелон — силы "коалиции желающих" (множество стран ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция).По информации источника газеты, план вынесли на обсуждение в Париже в декабре, а 3 января в Киеве к диалогу подключились советники по безопасности стран "коалиции желающих". Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский напрямую обсудил с президентом США Дональдом Трампом объем возможной американской поддержки.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияОбсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет ЗеленскийЖдать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля

украина

россия

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, европа, сша, политика, новости