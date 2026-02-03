https://crimea.ria.ru/20260203/ukraina--kostyl-evropy-pochemu-tramp-ne-mozhet-urezonit-zelenskogo-1152892011.html

Украина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Европа боится завершать конфликт с Россией, поскольку это поражение и весь мир поймет, что Европейский Союз как политическое единство – необоснованно дорогой и неэффективный формат сотрудничества европейских государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла, отметив, что Украина сегодня поддерживает ЕС "как костыль".По словам эксперта, кому-то может показаться, что сегодня президент США Дональд Трамп в стремлении завершить конфликт Запада с РФ сталкивается с противостоянием не только Европы, но и Украины во главе с Владимиром Зеленским, но это впечатление обманчиво.Связаны они с тем, что Европейский Союз как политическое единство возможен только если у него есть общий враг, а он у ЕС только один – это Россия, потому что Китай, о котором хоть и много говорят, но слишком от Европы далеко, добавил эксперт."Другого общего врага, кроме России, придумать Евросоюзу сложно. А если нет общего врага, то Европа – это географическое пространство от Атлантики до Урала, и на нем никакого единого государства быть не может, а может, как говорил президент Франции генерал Шарль де Голль, существовать "Европа отечеств". То есть Европа, в которой каждая из держав является подлинно самостоятельной и суверенной", – сказал гость эфира.Именно на таком понимании Европы настаивает сегодня Россия, а значит, признать поражение, которое ЕС терпит сегодня, вооружая Украину, – значит расписаться в своей абсолютной никчемности, отметил политобозреватель."Если Россия побеждает объединенную Европу, то в чем смысл-то существования объединенного европейского государства? Этот вопрос задают себе в Берлине, в Бонне, в Париже, в Мадриде и так далее. И выясняется, что смысла (в существовании Евросоюза – ред.) нет. Что вполне достаточно экономических соглашений, безвизового пространства, беспошлинного. А политическая надстройка только мешает", – добавил собеседник.Однако это будет означать, что Европейский совет, Еврокомиссию и прочие структуры ЕС вместе с их руководящими органами следует распустить, а деньги вернуть обратно в страны Европы и пустить на нужды населения европейских стран, то есть лишить лидеров ЕС "кормушки", что, разумеется, для них недопустимо, сказал гость эфира.Заинтересованы в этом европейские лидеры настолько сильно, что готовы продолжать спонсировать Киев еще как минимум лет десять, о чем свидетельствует недавно озвученный запрос Зеленского, заметил собеседник."Зеленский сказал им: "Мне нужно полтора триллиона евро". А что такое полтора триллиона евро, почему именно такая сумма? Бюджет Украины сейчас – это примерно 100 миллиардов евро в год. ВВП Украины до 2022 года был примерно 150 миллиардов евро. То есть Зеленский, по сути, говорит дать ВВП довоенной Украины за 10 лет. Вот на самом деле тот временной промежуток, в течение которого они (руководители Евросоюза – ред.) хотели бы продолжения конфликта", – считает политобозреватель.За это время Европа, по его мнению, рассчитывает создать объединенную европейскую армию, заново ее вооружить и воспитать поколение "европейцев, которые будут знать с детского сада, что идет непрерывная война против России, и Европа противостоит русским".Трамп, однако, "ничего этого не хочет", заметил он. "Трамп хочет, разумеется, не то чтобы России было хорошо, он хочет, чтобы Европа продолжала давать деньги Соединенным Штатам, а не вкладывала эти деньги в борьбу против тех инвестиций, которые Трамп намерен делать, например, в Арктике. Все это сложная история, и на самом деле ему (Трампу – ред.) очень сложно их (руководителей Евросоюза – ред.) победить", – подытожил собеседник.Ранее мнение о том, почему Трампу никак не удается завершить конфликт на Украине, как он раньше обещал, высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с РоссиейВ Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с РоссиейБелый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом

