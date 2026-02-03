https://crimea.ria.ru/20260203/uitkoff-i-kushner-priedut-v-oae-na-peregovory-s-rossiey-4-fevralya-1152923271.html

Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в ОАЭ в среду. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.Она подчеркнула, что состоявшиеся ранее в Абу-Даби трехсторонние переговоры носили "исторический характер".Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на УкраинуЗеленский заявил о корректировке работы переговорной группыУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

