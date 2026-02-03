Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/uitkoff-i-kushner-priedut-v-oae-na-peregovory-s-rossiey-4-fevralya-1152923271.html
Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
Запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T21:35
2026-02-03T21:45
переговоры
сша
россия
политика
внешняя политика
оаэ
новости
белый дом
стивен уиткофф
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_c2037e178d1a9cbc6ed52fa6811ceb3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в ОАЭ в среду. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.Она подчеркнула, что состоявшиеся ранее в Абу-Даби трехсторонние переговоры носили "исторический характер".Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на УкраинуЗеленский заявил о корректировке работы переговорной группыУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
сша
россия
оаэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/51/1100165133_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e31f35e7b2c772f6bf112c4a3b0fc283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, сша, россия, политика, внешняя политика, оаэ , новости, белый дом, стивен уиткофф, джаред кушнер
Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля

Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Россией в Абу-Даби 4 февраля - Белый дом

21:35 03.02.2026 (обновлено: 21:45 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Запланированные на 4 февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби остаются в силе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в ОАЭ в среду. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.

"Специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она подчеркнула, что состоявшиеся ранее в Абу-Даби трехсторонние переговоры носили "исторический характер".
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, изначально планировалось провести второй раунд 1 февраля, но "потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон".
Первые встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности прошли 23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов, они проходили в закрытом режиме.
По итогам двухдневного разговора МИД ОАЭ заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения". Делегации России, США и Украины договорились продолжить переговоры по урегулированию конфликта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
 
ПереговорыСШАРоссияПолитикаВнешняя политикаОАЭНовостиБелый домСтивен УиткоффДжаред Кушнер
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
22:25Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
22:16Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем
21:59В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
21:35Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
21:10Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
20:56Под Алуштой разрушается арочный мост
20:38Дороги в Крыму замело снегом
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Лента новостейМолния