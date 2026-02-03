https://crimea.ria.ru/20260203/udar-vsu-po-novoy-kakhovke-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-1152923054.html
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T21:10
2026-02-03T21:10
2026-02-03T21:12
херсонская область
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
сергей георгиев
новая каховка
новые регионы россии
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.По словам Георгиева, один из пострадавших получил легкие ранения и после оказания медицинской помощи был отправлен домой. Четверо доставлены в Каховскую и Скадовскую больницы.Он подчеркнул, что подобные преступления киевского режима не могут быть оправданы и будут наказаны, так как "не знают сроков давности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВ Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, сергей георгиев, новая каховка, новые регионы россии, здравоохранение в россии, новости
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
Один раненный при атаке по Новой Каховке находится в крайне тяжелом состоянии - омбудсмен
21:10 03.02.2026 (обновлено: 21:12 03.02.2026)