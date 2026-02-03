Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/udar-vsu-po-novoy-kakhovke-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-1152923054.html
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T21:10
2026-02-03T21:12
херсонская область
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
сергей георгиев
новая каховка
новые регионы россии
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.По словам Георгиева, один из пострадавших получил легкие ранения и после оказания медицинской помощи был отправлен домой. Четверо доставлены в Каховскую и Скадовскую больницы.Он подчеркнул, что подобные преступления киевского режима не могут быть оправданы и будут наказаны, так как "не знают сроков давности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВ Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, сергей георгиев, новая каховка, новые регионы россии, здравоохранение в россии, новости
Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых

Один раненный при атаке по Новой Каховке находится в крайне тяжелом состоянии - омбудсмен

21:10 03.02.2026 (обновлено: 21:12 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.
По словам Георгиева, один из пострадавших получил легкие ранения и после оказания медицинской помощи был отправлен домой. Четверо доставлены в Каховскую и Скадовскую больницы.
"Двое проходят лечение в Каховке, еще двое, один из которых в крайне тяжелом состоянии, переведены в Скадовскую ЦРБ, где им уже проведены операции. За их жизни борются врачи", - сообщил Георгиев в Telegram.
Он подчеркнул, что подобные преступления киевского режима не могут быть оправданы и будут наказаны, так как "не знают сроков давности".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
В Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены
 
Херсонская областьПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУСергей ГеоргиевНовая КаховкаНовые регионы РоссииЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
22:25Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
22:16Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем
21:59В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
21:35Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
21:10Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
20:56Под Алуштой разрушается арочный мост
20:38Дороги в Крыму замело снегом
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Лента новостейМолния