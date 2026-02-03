https://crimea.ria.ru/20260203/udar-vsu-po-novoy-kakhovke-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-1152923054.html

Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых

Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых

Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом... РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Двоих пострадавших при атаке ВСУ по Новой Каховке перевели в Скадовскую центральную больницу и прооперировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось. Позже и.о. главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что пострадали пять мирных жителей.По словам Георгиева, один из пострадавших получил легкие ранения и после оказания медицинской помощи был отправлен домой. Четверо доставлены в Каховскую и Скадовскую больницы.Он подчеркнул, что подобные преступления киевского режима не могут быть оправданы и будут наказаны, так как "не знают сроков давности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьБолее 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВ Херсонской области при обстреле ВСУ один человек погиб и шестеро ранены

