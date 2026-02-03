https://crimea.ria.ru/20260203/uchenik-gimnazii-otkryl-strelbu-po-uchitelyu-i-odnoklassnikam-v-ufe-1152901362.html
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители. Об этом сообщает управление МВД по Башкортостану.Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии задержали подростка. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:55 03.02.2026 (обновлено: 10:32 03.02.2026)