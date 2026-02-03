Рейтинг@Mail.ru
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
В городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители. Об... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители. Об этом сообщает управление МВД по Башкортостану.Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии задержали подростка. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
уфа, стрельба, происшествия, новости, школа, дети
Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе

В Уфе девятиклассник выстрелил из пневматического автомата по учителю и одноклассникам

09:55 03.02.2026 (обновлено: 10:32 03.02.2026)
 
© СУ СК России по Республике БашкортостанВ Уфе ученик гимназии открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и школьникам
В Уфе ученик гимназии открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и школьникам
© СУ СК России по Республике Башкортостан
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители. Об этом сообщает управление МВД по Башкортостану.
"По предварительной информации, один из учеников 9-го класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии задержали подростка. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УфаСтрельбаПроисшествияНовостиШколадети
 
