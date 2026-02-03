https://crimea.ria.ru/20260203/troikh-sevastopoltsev-osudili-za-taynik-s-krupnoy-partiey-narkotikov-1152920212.html
Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за попытку продать крупную партию наркотиков осуждены три члена организованной группы. Об этом сообщили в прокуратуре города.По информации надзорного ведомства, 37-летний мужчина по предложению неустановленного лица в мессенджере решил "устроиться на работу" курьером в интернет-магазин наркотиков и привлек двух своих друзей.Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, злоумышленники взяты под стражу. В судебном заседании все соучастники признали свою вину, добавили в прокуратуре.Трое местных жителей в возрасте 34, 37 и 44 лет признаны виновными по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в особо крупном размере).Материалы в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.В конце января сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого задержали с поличным, когда злоумышленник извлекал из тайника "товар" для дальнейшей фасовки на разовые дозы.
18:13 03.02.2026 (обновлено: 18:23 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за попытку продать крупную партию наркотиков осуждены три члена организованной группы. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По информации надзорного ведомства, 37-летний мужчина по предложению неустановленного лица в мессенджере решил "устроиться на работу" курьером в интернет-магазин наркотиков и привлек двух своих друзей.
"В апреле 2025 года сообщники получили от неустановленного лица партию различных наркотиков общей массой более 830 граммов и перевезли ее в гараж на улице Хрусталева. Они успели оборудовать на территории города один тайник-"закладку" с частью наркотического средства для дальнейшего сбыта покупателям, но затем их действия пресекли силовики", – сказано в сообщении.
Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, злоумышленники взяты под стражу. В судебном заседании все соучастники признали свою вину, добавили в прокуратуре.
Трое местных жителей в возрасте 34, 37 и 44 лет признаны виновными по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, в особо крупном размере).
"Суд назначил одному осужденному 7 лет лишения свободы, а двум его товарищам – по 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – уточнили в сообщении.
Материалы в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.
В конце января сообщалось, что севастопольские оперативники задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт
синтетических наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого задержали с поличным, когда злоумышленник извлекал из тайника "товар" для дальнейшей фасовки на разовые дозы.
