Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии
Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии
Белый дом испугался сближения ЕС с Индий, попытки которого Евросоюз стал предпринимать, и теперь президент США Дональд Трамп спешно пытается вмешаться, но после РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T08:09
2026-02-03T08:09
мнения
малек дудаков
белый дом
индия
россия
дональд трамп
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Белый дом испугался сближения ЕС с Индий, попытки которого Евросоюз стал предпринимать, и теперь президент США Дональд Трамп спешно пытается вмешаться, но после его промаха с Нью-Дели ситуация вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Усиливающаяся кооперация Индии с Россией, Китаем, а теперь еще и Евросоюзом вызывает настоящее беспокойство в Вашингтоне, замечает эксперт, потому сразу же после заключения большой сделки между Нью-Дели и Брюсселем в ситуацию спешно попытался вмешаться Трамп.По мнению политолога, Вашингтон сегодня пытается представлять все так, будто Индия согласилась переориентироваться на нефть США и Венесуэлы, хотя это невозможно, поскольку они не смогут заместить на рынке Индии долю Российской Федерации – 40%.Ничего не получится и с инвестициями Индии в экономику США в размере 500 миллиардов, которые Трамп уже обещает, заметил Дудаков.Он делает вывод, что в отношениях США благодаря политике Трампа в очередной раз проявился так называемый эффект TACO (Trump Always Chickens Out, с англ. – "Трамп всегда отступает" – ред.). И хотя американский лидер старается исправить ситуацию, Вашингтону действительно есть о чем беспокоиться.В Индии ответили на новые пошлины ТрампаЗачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с ТрампомТрамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертЧто Трамп готовит для Европы – мнение
Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии

Трампу приходится идти на мировую с Индией после попытки сближения с ней ЕС – мнение

08:09 03.02.2026
 
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Белый дом испугался сближения ЕС с Индий, попытки которого Евросоюз стал предпринимать, и теперь президент США Дональд Трамп спешно пытается вмешаться, но после его промаха с Нью-Дели ситуация вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Усиливающаяся кооперация Индии с Россией, Китаем, а теперь еще и Евросоюзом вызывает настоящее беспокойство в Вашингтоне, замечает эксперт, потому сразу же после заключения большой сделки между Нью-Дели и Брюсселем в ситуацию спешно попытался вмешаться Трамп.
"Он объявил о перемирии в торговой войне с Индией и снижении американских тарифов с 25% до 18%. Правда, общий размер введенных пошлин составлял 50%. Еще 25% сверху были добавлены за покупки российской нефти", – прокомментировал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, Вашингтон сегодня пытается представлять все так, будто Индия согласилась переориентироваться на нефть США и Венесуэлы, хотя это невозможно, поскольку они не смогут заместить на рынке Индии долю Российской Федерации – 40%.
Ничего не получится и с инвестициями Индии в экономику США в размере 500 миллиардов, которые Трамп уже обещает, заметил Дудаков.

"Их будет ждать примерно та же судьба, что и триллионы, которые рисовали Трампу арабы, европейцы и японцы в прошлом году. Ни одного доллара из этих виртуальных денег так и не дошло до США", – говорит политолог.

Он делает вывод, что в отношениях США благодаря политике Трампа в очередной раз проявился так называемый эффект TACO (Trump Always Chickens Out, с англ. – "Трамп всегда отступает" – ред.). И хотя американский лидер старается исправить ситуацию, Вашингтону действительно есть о чем беспокоиться.
"Трамп столкнулся с твердой позицией Нью-Дели и был вынужден сдать назад. 30-летняя политика сближения США с Индией была подорвана за пару месяцев. Приходится спешно сдавать назад и идти на мировую. И после Гренландии с Миннесотой это третий подряд промах Трампа за последнее время", – подытожил эксперт.

