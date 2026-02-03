https://crimea.ria.ru/20260203/tramp-sdal-nazad-i-speshit-vmeshatsya-chego-ispugalsya-belyy-dom-v-indii-1152899585.html

Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии

2026-02-03T08:09

мнения

малек дудаков

белый дом

индия

россия

дональд трамп

европейский союз (ес)

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Белый дом испугался сближения ЕС с Индий, попытки которого Евросоюз стал предпринимать, и теперь президент США Дональд Трамп спешно пытается вмешаться, но после его промаха с Нью-Дели ситуация вызывает все большее беспокойство в Вашингтоне. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Усиливающаяся кооперация Индии с Россией, Китаем, а теперь еще и Евросоюзом вызывает настоящее беспокойство в Вашингтоне, замечает эксперт, потому сразу же после заключения большой сделки между Нью-Дели и Брюсселем в ситуацию спешно попытался вмешаться Трамп.По мнению политолога, Вашингтон сегодня пытается представлять все так, будто Индия согласилась переориентироваться на нефть США и Венесуэлы, хотя это невозможно, поскольку они не смогут заместить на рынке Индии долю Российской Федерации – 40%.Ничего не получится и с инвестициями Индии в экономику США в размере 500 миллиардов, которые Трамп уже обещает, заметил Дудаков.Он делает вывод, что в отношениях США благодаря политике Трампа в очередной раз проявился так называемый эффект TACO (Trump Always Chickens Out, с англ. – "Трамп всегда отступает" – ред.). И хотя американский лидер старается исправить ситуацию, Вашингтону действительно есть о чем беспокоиться.В Индии ответили на новые пошлины ТрампаЗачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с ТрампомТрамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертЧто Трамп готовит для Европы – мнение

