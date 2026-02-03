https://crimea.ria.ru/20260203/tolko-beznal-kak-v-krymu-s-1-fevralya-rabotaet-edinaya-karta-proezda-1152903716.html

Только "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля в общественном транспорте на маршрутах ГУП "Крымтроллейбус" больше не принимают наличную оплату, а у частных перевозчиков от нее откажутся уже в мае. Что еще предстоит доработать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.Расплатиться наличными в общественном транспорте на маршрутах, которые обслуживает "Крымтроллейбус" по всей республике, на сегодняшний день уже невозможно, подтвердила Сацик."Только если это маршруты частного перевозчика, а на "Крымтроллейбус" полностью перешли на безналичную оплату", – сказала она.Таким образом, по словам Сацик, если у пассажира нет ни транспортной карты, ни банковской, либо ее мини-аналога – платежного стикера, то в поездке на общественном транспорте госпредприятия откажут.Она подчеркнула, что и водитель общественного транспорта "Крымтроллейбуса" не сможет выйти на маршрут, "если у него поломан валидатор, через который идет оплата"."То есть... валидатор должен постоянно работать для оплаты, а человек должен понимать: у него или в телефоне установлено приложение банковское, через которое он может платить, ну или наличие карты на проезд", – сказала Сацик.Хотя "иногда у перевозчика из-за отсутствия мобильной связи или интернета может не работать валидатор", добавила она, говоря о главных причинах полного перехода на безналичный расчет в крымском транспорте."Я не хочу сказать, что есть какая-то "черная касса" или "в серую" работают наши водители. Это (нововведение – ред.) в большей степени для безопасности пассажироперевозок... для улучшения работы водителя, потому что он не отвлекается на обслуживание, обилечивание пассажиров", – сказала Сацик.Она подчеркнула, что введение единой транспортной карты в Крыму – проект пилотный и еще будет совершенствоваться по результатам тестирования.Так, например, пока нет возможности пополнять единую карту проезда в Крыму: после того, как все поездки на одной исчерпаны, придется покупать новую.Узнать, сколько поездок осталось, пока еще тоже никак не получится – счет придется вести самостоятельно."Приложение прорабатывается, поэтому для себя пока, наверное, надо фиксировать количество поездок. Отображаться оно на валидаторе, наверное, не будет", – сказала Сацик.Также еще не проработан вопрос льготных тарифов, будут ли они спустя два месяца "пилота", пока с точностью неизвестно, заметила она."Пока, на данном этапе, не планируется (льготных тарифов – ред.)... Будет изменение или не будет, я на сегодняшний день этого сказать не могу", – сказала Сацик.По словам Сацик, пока идет тестирование пилотного проекта, "частные перевозчики еще будут оставаться на личном расчете", однако нововведение коснется и их очень скоро."Нововведение для частных перевозчиков планируется ввести где-то с мая месяца, если все пойдет так, как запланировано нашим министерством. Для всех должно быть единое правило", – заявила Сацик.Она допустила, что этим "кто-то из перевозчиков будет недоволен", тем не менее задуманное будет реализовано, поскольку "все это делается для оптимизации, улучшения качества обслуживания и работы подъездного состава".Сейчас, на начальном этапе запуска пилотного проекта, транспортные карты можно приобрести на всех автостанциях "Крымавтотранса", уточнила глава комитета. Среди доступных номиналов: 300, 600, 900 рублей. Также есть вариант за 3000 рублей – на 100 поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

