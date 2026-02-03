https://crimea.ria.ru/20260203/temperatura-vozdukha-opuskaetsya-nizhe--10-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152898651.html

Температура воздуха опускается ниже -10: обстановка на дорогах Крыма

Температура воздуха опускается ниже -10: обстановка на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На автодорогах Крыма сохраняется морозная обстановка, температура воздуха по регионам полуострова опускается ниже -10 градусов, на дорогах работают более 100 единиц спецтехники, они обрабатывают дорожное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Сакский район: около -7, без осадков, покрытие обработанное, местами влажное.Черноморский район: до -9, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Красноперекопский район: до -10, без осадков, покрытие обработанное.Джанкойский район: до -8, без осадков, покрытие обработанное.Белогорский район: до -9, без осадков, покрытие обработанное.Красногвардейский район — до –11 °C, без осадков, покрытие обработанное.Нижнегорский район: до -10, без осадков.Ленинский район: около -5, без осадков, покрытие местами влажное, обработанное.Бахчисарайский район: до -6, без осадков, покрытие местами влажное, возможна скользкость.Судак, Грушевка: до -8, без осадков, покрытие обработанное.В направлении Феодосии возможен гололед, дорожная техника работает.В Керчи -4, без осадков, покрытие влажное, обработанное, местами гололед.В Симферополе и пригороде до -8, покрытие в основном сухое, местами влажное.В Алуште около нуля, на Ангарском перевале и в районе Шапки Партизан до -5, покрытие влажное, обработанное.За минувшие сутки дорожниками очищено 15217 километров дорог, в ночное время и в настоящее время в работе 104 единицы дорожной техники и задействованы 147 человек, рассказали на предприятии.Крымавтодор рекомендует водителям учитывать возможность гололеда даже на обработанных участках, снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, быть особенно внимательными на перевалах, мостах, спусках и подъемах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

