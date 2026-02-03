Рейтинг@Mail.ru
Снегопад обрушился на Ялту - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Снегопад обрушился на Ялту
Снегопад обрушился на Ялту - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Снегопад обрушился на Ялту
Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T20:14
2026-02-03T20:29
крым
ялта
крымская погода
погода в крыму
большая ялта
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
янина павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, фиксируются перебои в работе общественного транспорта."Вместе с депутатами объезжаем остановки и организовываем подвоз людей на самых сложных направлениях", - уточнила Павленко.По ее данным, непогода обесточила жителей Кореиза и Гаспры – подача электричества уже восстановлена.Она предупредила, что по прогнозам синоптиков снегопад и метель будут бушевать всю ночь, в связи с чем пересмотрена работа школ и детских садов.
крым, ялта, крымская погода, погода в крыму, большая ялта, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, янина павленко
Снегопад обрушился на Ялту

В Ялте из-за снегопада школы и детсады в среду будут работать в режиме дежурных групп

20:14 03.02.2026 (обновлено: 20:29 03.02.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнегопад обрушился на Ялту
Снегопад обрушился на Ялту
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Самый сильный удар стихии пришелся на участок от Гурзуфа до Симеиза. Расчистка дорог и обработка противогололедной смесью идет (в запасе 660 тонн), задействовано 11 единиц техники. В первую очередь работаем на трассах и дорогах к социально значимым объектам", - написала она в Telegram.
Кроме того, фиксируются перебои в работе общественного транспорта.
"Вместе с депутатами объезжаем остановки и организовываем подвоз людей на самых сложных направлениях", - уточнила Павленко.
По ее данным, непогода обесточила жителей Кореиза и Гаспры – подача электричества уже восстановлена.
Она предупредила, что по прогнозам синоптиков снегопад и метель будут бушевать всю ночь, в связи с чем пересмотрена работа школ и детских садов.
"Нам обещают метель и заморозки до утра, поэтому завтра образовательный процесс в школах и детсадах будет организован в режиме дежурных групп. По возможности прошу родителей оставить детей дома. Работодателей также прошу организовать дистанционный режим работы там, где это возможно", - написала глава Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
1 февраля, 18:47Радио "Спутник в Крыму"
Русские горки со снегом и морозом: когда ждать пик холода в Крыму
 
КрымЯлтаКрымская погодаПогода в КрымуБольшая ЯлтаШтормШтормовое предупреждениеНовости КрымаЯнина Павленко
 
Лента новостейМолния