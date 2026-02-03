https://crimea.ria.ru/20260203/snegopad-obrushilsya-na-yaltu-1152921871.html
Снегопад обрушился на Ялту
20:14 03.02.2026 (обновлено: 20:29 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Самый сильный удар стихии пришелся на участок от Гурзуфа до Симеиза. Расчистка дорог и обработка противогололедной смесью идет (в запасе 660 тонн), задействовано 11 единиц техники. В первую очередь работаем на трассах и дорогах к социально значимым объектам", - написала она в Telegram.
Кроме того, фиксируются перебои в работе общественного транспорта.
"Вместе с депутатами объезжаем остановки и организовываем подвоз людей на самых сложных направлениях", - уточнила Павленко.
По ее данным, непогода обесточила жителей Кореиза и Гаспры – подача электричества уже восстановлена.
Она предупредила, что по прогнозам синоптиков снегопад и метель будут бушевать всю ночь, в связи с чем пересмотрена работа школ и детских садов.
"Нам обещают метель и заморозки до утра, поэтому завтра образовательный процесс в школах и детсадах будет организован в режиме дежурных групп. По возможности прошу родителей оставить детей дома. Работодателей также прошу организовать дистанционный режим работы там, где это возможно", - написала глава Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.