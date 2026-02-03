https://crimea.ria.ru/20260203/snegopad-obrushilsya-na-yaltu-1152921871.html

Снегопад обрушился на Ялту

Снегопад обрушился на Ялту - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Снегопад обрушился на Ялту

Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T20:14

2026-02-03T20:14

2026-02-03T20:29

крым

ялта

крымская погода

погода в крыму

большая ялта

шторм

штормовое предупреждение

новости крыма

янина павленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152921758_0:334:961:875_1920x0_80_0_0_d1f86366dc4c287b291373ec6a91ea7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, фиксируются перебои в работе общественного транспорта."Вместе с депутатами объезжаем остановки и организовываем подвоз людей на самых сложных направлениях", - уточнила Павленко.По ее данным, непогода обесточила жителей Кореиза и Гаспры – подача электричества уже восстановлена.Она предупредила, что по прогнозам синоптиков снегопад и метель будут бушевать всю ночь, в связи с чем пересмотрена работа школ и детских садов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260201/russkie-gorki-so-snegom-i-morozom-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-1152821110.html

крым

ялта

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, крымская погода, погода в крыму, большая ялта, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, янина павленко