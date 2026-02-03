https://crimea.ria.ru/20260203/sirote-v-krymu-ne-dayut-zhile--sk-trebuet-doklad-po-ugolovnomu-delu-1152925066.html
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
Сироте из Ялты спустя год после решения суда не выдают положенное жилье. Девушка обратилась за помощью в Следком России. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T23:30
2026-02-03T23:30
2026-02-03T23:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Сироте из Ялты спустя год после решения суда не выдают положенное жилье. Девушка обратилась за помощью в Следком России.Крымчанка рассказала, что с 2023 года состоит на учете для получения жилья.По данному факту главк СК России по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Исполнение поручения, а также ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение правЖителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жильеБастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
В Ялте сироте год после решения суда не дают жилье — Бастрыкин требует доклад
23:30 03.02.2026 (обновлено: 23:35 03.02.2026)