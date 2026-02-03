Рейтинг@Mail.ru
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу
Сироте из Ялты спустя год после решения суда не выдают положенное жилье. Девушка обратилась за помощью в Следком России. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Сироте из Ялты спустя год после решения суда не выдают положенное жилье. Девушка обратилась за помощью в Следком России.Крымчанка рассказала, что с 2023 года состоит на учете для получения жилья.По данному факту главк СК России по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Исполнение поручения, а также ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки.
крым, ялта, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, общество
Сироте в Крыму не дают жилье — СК требует доклад по уголовному делу

В Ялте сироте год после решения суда не дают жилье — Бастрыкин требует доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Сироте из Ялты спустя год после решения суда не выдают положенное жилье. Девушка обратилась за помощью в Следком России.
Крымчанка рассказала, что с 2023 года состоит на учете для получения жилья.
"Несмотря на наличие вступившего в 2024 году в законную силу судебного решения, обязавшего компетентные органы в течение трех месяцев предоставить заявительнице благоустроенное жилье, до настоящего времени ее права не реализованы", - уточнили в СК.
По данному факту главк СК России по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело. Исполнение поручения, а также ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина при покупке жилья у пенсионерки заключила договор о пожизненном проживании прежней собственницы в нем, но при этом не пускает ее в дом. Следователи устанавливают обстоятельства нарушения жилищных прав пожилой горожанки.
