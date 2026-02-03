https://crimea.ria.ru/20260203/ryutte-pozhalovalsya-na-bezdeystvie-chlenov-nato-v-zakupke-oruzhiya-dlya-kieva-1152919877.html

Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева

Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T18:02

2026-02-03T18:02

2026-02-03T18:02

марк рютте

западная помощь украине

поставки западного оружия украине

владимир зеленский

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138420659_0:529:2020:1665_1920x0_80_0_0_f879bf78546c63e4fb1232d44988425f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.Он уточнил, что значительный вклад в программу осуществляют Канада, Германия, Норвегия, Швеция и страны Балтии.На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Программа PURL была создана НАТО летом прошлого года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГГордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в ДавосеДания передаст Украине списанные истребители F-16

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рютте, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, владимир зеленский, новости, украина