Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T18:02
2026-02-03T18:02
2026-02-03T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL… Некоторые союзники делают очень многое, многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", - цитирует Рютте РИА Новости.

Он уточнил, что значительный вклад в программу осуществляют Канада, Германия, Норвегия, Швеция и страны Балтии.

На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.

Программа PURL была создана НАТО летом прошлого года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Треть стран НАТО не участвует в закупках оружия для Украины – Рютте
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL… Некоторые союзники делают очень многое, многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", - цитирует Рютте РИА Новости.
Он уточнил, что значительный вклад в программу осуществляют Канада, Германия, Норвегия, Швеция и страны Балтии.
На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Программа PURL была создана НАТО летом прошлого года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
