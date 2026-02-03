Рейтинг@Mail.ru
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/ryutte-pozhalovalsya-na-bezdeystvie-chlenov-nato-v-zakupke-oruzhiya-dlya-kieva-1152919877.html
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T18:02
2026-02-03T18:02
марк рютте
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
владимир зеленский
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138420659_0:529:2020:1665_1920x0_80_0_0_f879bf78546c63e4fb1232d44988425f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.Он уточнил, что значительный вклад в программу осуществляют Канада, Германия, Норвегия, Швеция и страны Балтии.На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Программа PURL была создана НАТО летом прошлого года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГГордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в ДавосеДания передаст Украине списанные истребители F-16
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138420659_0:151:2020:1666_1920x0_80_0_0_fbaec747d914dbfc12f3401e2f0bd600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк рютте, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, владимир зеленский, новости, украина
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева

Треть стран НАТО не участвует в закупках оружия для Украины – Рютте

18:02 03.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. Об этом он заявил в Киеве на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL… Некоторые союзники делают очень многое, многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", - цитирует Рютте РИА Новости.
Он уточнил, что значительный вклад в программу осуществляют Канада, Германия, Норвегия, Швеция и страны Балтии.
На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Программа PURL была создана НАТО летом прошлого года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
Дания передаст Украине списанные истребители F-16
 
Марк РюттеЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия УкраинеВладимир ЗеленскийНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
17:34Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
17:10Водовод в Евпатории построен на 85%
17:00Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
16:30При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
16:22Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
16:11Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
16:03В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
15:55ВТБ: 16% россиян узнают о схемах мошенников из онлайн-приложений банков
15:42Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках
15:31В Крыму проиндексировали социальные выплаты
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
Лента новостейМолния