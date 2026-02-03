Рейтинг@Mail.ru
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
Россия готова принять компенсирующие меры в случае накачивания Гренландии американскими системами вооружений. Об этом заявил замминистра иностранных дел России...
2026-02-03T09:40
2026-02-03T09:48
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
политика
гренландия
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Россия готова принять компенсирующие меры в случае накачивания Гренландии американскими системами вооружений. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в Китае.По словам замминистра, все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, по крайней мере, в западном полушарии."Если мы говорим о безопасности нашего государства, она в любом случае будет обеспечена, потому что все, что там делается, все видно", - подчеркнул он.Рябков также назвал "абсолютно негодными" попытки американцев представить дело так, что причина внезапно пробудившегося интереса Вашингтона к Гренландии заключается в якобы создании Россией и Китаем какой-то угрозы.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на заявления Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии Что Трамп готовит для Европы – мнение Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии
россия
сша
гренландия
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД

Россия примет меры в случае милитаризации Гренландии со стороны США – Рябков

09:40 03.02.2026 (обновлено: 09:48 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Россия готова принять компенсирующие меры в случае накачивания Гренландии американскими системами вооружений. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в Китае.
"Если они (США – ред.) пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции "Золотой купол"… это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы. Здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", - цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам замминистра, все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, по крайней мере, в западном полушарии.
"Если мы говорим о безопасности нашего государства, она в любом случае будет обеспечена, потому что все, что там делается, все видно", - подчеркнул он.
Рябков также назвал "абсолютно негодными" попытки американцев представить дело так, что причина внезапно пробудившегося интереса Вашингтона к Гренландии заключается в якобы создании Россией и Китаем какой-то угрозы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на заявления Вашингтон.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
