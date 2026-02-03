Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/pri-atake-vsu-na-novuyu-kakhovku-postradali-pyat-chelovek--1152918478.html
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 03.02.2026
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека и пострадали пять мирных жителей, сообщил и.о. городского главы Владимир Оганесов. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T16:30
2026-02-03T16:30
новая каховка
херсонская область
новости
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152905734_38:157:1229:827_1920x0_80_0_0_a07cb3b89ee2cc8210f2f31480985530.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека и пострадали пять мирных жителей, сообщил и.о. городского главы Владимир Оганесов.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось.Глава Новой Каховки призвал всех жителей округа к сплоченности и бдительности, рекомендовал избегать мест массового скопления людей и строго соблюдать правила безопасности.Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьВСУ ударили по поликлинике в Каховке
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152905734_0:2:1208:908_1920x0_80_0_0_906b6ecfbaa2a16daa34ecd7f274d50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек

Пять мирных жителей ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке

16:30 03.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
ВСУ обстреляли Новую Каховку - погибли три человека
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека и пострадали пять мирных жителей, сообщил и.о. городского главы Владимир Оганесов.
Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось.

"Снаряды попали в здание Многофункционального центра, где люди получают соцуслуги. И в продуктовый магазин, где люди постоянно приобретают товар. Места, где всегда многолюдно, где находятся обычные мирные жители. Предварительные данные неумолимы и страшны - погибли три человека, ранены пять человек", - сказал он.

Глава Новой Каховки призвал всех жителей округа к сплоченности и бдительности, рекомендовал избегать мест массового скопления людей и строго соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
 
Новая КаховкаХерсонская областьНовостиПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
17:34Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
17:10Водовод в Евпатории построен на 85%
17:00Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
16:30При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
16:22Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
16:11Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
16:03В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
15:55ВТБ: 16% россиян узнают о схемах мошенников из онлайн-приложений банков
15:42Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках
15:31В Крыму проиндексировали социальные выплаты
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
Лента новостейМолния