При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек

При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека и пострадали пять мирных жителей, сообщил и.о. городского главы Владимир Оганесов. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T16:30

новая каховка

херсонская область

новости

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли три человека и пострадали пять мирных жителей, сообщил и.о. городского главы Владимир Оганесов.Во вторник утром ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Повреждены здание МФЦ и продуктовый магазин. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели трех человек, а также о раненых - их число уточнялось.Глава Новой Каховки призвал всех жителей округа к сплоченности и бдительности, рекомендовал избегать мест массового скопления людей и строго соблюдать правила безопасности.Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, еще двое с минно-взрывными ранениями попали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую областьВСУ ударили по поликлинике в Каховке

