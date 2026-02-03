Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ

https://crimea.ria.ru/20260203/predlozheniya-rf-v-sile-v-kremle-prokommentirovali-istechenie-sroka-dsnv-1152907957.html
Истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности – Песков
13:20 03.02.2026 (обновлено: 13:23 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Истечение срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) плохо скажется на безопасности во всем мире. Все предложения России остаются на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности. За оставшиеся дни наши предложения остаются на повестке дня", – сказал Песков, его цитирует РИА Новости.
Кроме того, по словам представителя Кремля, инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила.
"Вы знаете, что по-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом (России Владимиром) Путиным. Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу", – рассказал Дмитрий Песков.
В 2026 году завершится действие Договора
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.
При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей". Тем не менее, на данный момент Москва не получала от Вашингтона официального ответа на данную инициативу.
