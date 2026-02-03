Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ

https://crimea.ria.ru/20260203/predlozheniya-rf-v-sile-v-kremle-prokommentirovali-istechenie-sroka-dsnv-1152907957.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Истечение срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) плохо скажется на безопасности во всем мире. Все предложения России остаются на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кроме того, по словам представителя Кремля, инициатива России по ДСНВ по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила.В 2026 году завершится действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ "хорошей идей". Тем не менее, на данный момент Москва не получала от Вашингтона официального ответа на данную инициативу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Договор о стратегических вооружениях прекращает действие – что дальшеСША обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФСергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

