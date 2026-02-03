Рейтинг@Mail.ru
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела - РИА Новости Крым, 03.02.2026
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела - РИА Новости Крым, 03.02.2026
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения ученика уфимской гимназии на учителя и одноклассников, сообщает следственное управление СК... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения ученика уфимской гимназии на учителя и одноклассников, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.Во вторник в Уфе ученик 9-го класса гимназии прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Никто не пострадал, подросток задержан .В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела

В Уфе возбуждены уголовные дела после стрельбы в гимназии

10:18 03.02.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения ученика уфимской гимназии на учителя и одноклассников, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.
Во вторник в Уфе ученик 9-го класса гимназии прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Никто не пострадал, подросток задержан .
"Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по Республике Башкортостан выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности", - говорится в сообщении.
В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в ведомстве.
