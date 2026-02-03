https://crimea.ria.ru/20260203/posle-strelby-v-gimnazii-v-ufe-sk-vozbudil-ugolovnye-dela--1152901819.html
После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения ученика уфимской гимназии на учителя и одноклассников, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.Во вторник в Уфе ученик 9-го класса гимназии прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Никто не пострадал, подросток задержан .В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
